影／苗栗𪹚龍嘉年華民眾熱情觀賞 今晚接續火熱炸龍

苗栗市𪹚龍系列活動昨晚在玉清宮廣場進行𪹚龍嘉年華的重頭戲，來自國內外及苗栗在地的30多支表演團隊，在廣場輪番表演後，沿著玉清路前行至貓裏喵親子公園，昨晚氣溫低，沿路仍吸引大批民眾圍觀，熱情洋溢。

市公所呼應今年活動主題「強𪹚出吉」，特別將往年的民俗踩街「升級」為𪹚龍嘉年華，融合欣賞表演與體驗互動，並以親子同樂為主軸，希望以寓教於樂的方式，鼓舞苗栗𪹚龍文化持續成長創新。

苗栗市長余文忠指出，今年𪹚龍嘉年華一大特色是「越在地越國際」，除了在地傳統龍隊𪹚龍表演，還邀請馬來西亞耶耶亞哇洪仙大帝廟舞龍隊、大陸武漢高龍隊等國際龍隊參與，還有苗栗在地的11組社區龍隊共襄盛舉，要讓世界看見苗栗的元宵民俗文化魅力。

來自日本的創意魔術藝術家Nao Izuma Murata身穿和服沿途表演、韓國馬戲藝術家KIM與「魷魚遊戲」角色扮演團隊同行，由14個國家學員組成的國際扶輪社國際學生龍隊及安地斯樂團、曼加非洲戰鼓團，都為活動增添濃厚的異國風情。

親子互動表演也亮點十足，藝鑫光舞團帶來炫目的電光鏡面客表演，Masker瑪斯克表演藝術團的鋼鐵人秀、小丑默劇團的威尼斯高蹺秀、新象創作劇團的高腳單輪車與雜技，還有 身聲擊樂團的創意劇輪番登場，在昨晚掀起一波波高潮。