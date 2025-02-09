再獲特優！北監「花燈大師」李宗瑞 獄中新作搶先看

「2025台灣燈會」昨公布「全國花燈競賽」獲獎名單，有288件作品參賽，其中，在台北監獄服刑的李宗瑞與獄友共同創作「自在‧悠游」作品榮獲特優，這是他自2022年首次參賽以來，拿下第3個特優獎項，12日起在A18高鐵桃園站主燈展演場展出。

2025台灣燈會在桃園，今年主題為「光聚千塘串桃園」，兩大燈區分別在A18高鐵桃園站的「主燈展演場」、和A19桃園體育園區站的「光的遊戲場」，花燈競賽親子、國中、高中職、大專社會及機關團體共５個組別獲獎的5件燈王、15件特優、28件優等、37件甲等及90件佳作，都會在主燈展演場、鄰近領航南路三段的競賽燈區配合台灣燈會展出。

今年機關團體組「燈王」，法務部矯正署台南第二監獄以「藍羽錦鵲桐花雨，飛舞翩翩入桃源」二度衛冕成功，評審評語「以藍鵲遍布於代表客家文化的油桐花間，更有帝雉緩步欣賞著美麗的桃源，其骨架細膩，搭配電動結構，使整體的畫面更為生動，再加上彩繪功法使作品更加栩栩如生。」機關團體組54件獲獎作品中，矯正署各監所包辦了52件。

富少李宗瑞自2009年涉及20多起下藥性侵及偷拍案，2012年逃亡遭通緝，同年8月23日投案遭羈押，直到2018年8月30日最高法院駁回上訴定讞，維持高院更一審應執行39年2月徒刑，在台北監獄服刑期間，參加花燈製作學習班，意外展現他在花燈創作方面的才華。