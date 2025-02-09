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桃園租衛星 空照揪違法開發埤塘

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑／桃園報導
桃園一處占地6.5公頃的埤塘疑為開發被填平，為防類似事件重演，市府水務局引進衛星監測。圖／桃園市水務局提供
桃園一處占地6.5公頃的埤塘疑為開發被填平，為防類似事件重演，市府水務局引進衛星監測。圖／桃園市水務局提供

桃園號稱「千塘之鄉」，但河川、埤塘與水利灌排系統被民眾擅自回填與變更使用情況，屢見不鮮，歷年單一事件最大面積達6.5公頃，近2年抓到62件違規；市府水務局為抓違法，引進衛星監控，將採更先進設備執法。民代認為，市府把關要更嚴格，引進科技執法，也要兼顧民眾權益。

水務局指出，河川地、埤塘等涵養水資源，不能任意開發，雖能申請開發使用，但受限法規，開發範圍不能無上限，最常見的違規態樣就是地主有提申請，開發卻超過申請範圍，恐影響滯洪、農業灌排等水利需求。

2021年，觀音大湖段一處埤塘平時人煙罕至，占地6.5公頃的水埤全被土方填滿，地面還鋪上綠植，疑似準備開發，水務局與觀音區公所、警方會勘後確認違規，裁罰90萬元，創桃園最大違規回填土方面積與同類案件最高罰金；該埤塘事後已清空土方復原。

水務局表示，違規使用河川、埤塘等流域土地情形仍時有所聞，為減少此類案件，水務局每年編列100萬元租用衛星監控系統，每月拍攝轄管河川、埤塘等土地空照圖，前後比對有無違法開發或逾越開發範圍情形，前年揪出36件違規，去年發現26件，面積總計10.5公頃。

水務局強調，關於違法開發，市府均給予一定時間復原改善，不聽勸告者將陸續開罰，未來除持續推動更精準的科技監測，也會加強跨單位聯合稽查，杜絕不法。

議員吳進昌表示，用衛星監測執法是好事，違規的行為如果發生在國有地或市政府的土地，當然要嚴格執行，不過有些水利用地是私有地，政府不肯徵收，反而以灌溉功能等理由禁止地主做其他用途，影響地主權益也不合理，應兼顧民眾權益。

桃園 衛星 觀音

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