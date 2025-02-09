新竹快速道路噪音擾 社區盼設隔音牆

新竹市金雅重劃區人口遽增，交通噪音問題跟著湧現，近日台68快速道路周邊社區民眾常抱怨往來車輛飛馳噪音大，生活不得安寧，議員吳旭豐盼市府協助增設隔音牆；市府回應，噪音監測結果未達設隔音牆標準，擬先改善路面品質達到降噪效果。

吳旭豐指出，台68快速道路前後段、公道五路四段部分地區都有設置隔音牆，因金雅重劃區早年沒有房子，但近年新住戶逐漸增加，不斷有新建案，房子也越蓋越靠近快速道路，尤其夜間噪音更為明顯，民眾十分困擾，盼增設隔音牆。

新竹市環保局表示，台68快速道路的業管單位為公路局，環保局去年11月14日至15日依金雅里長蘇虹宇提供的量測點進行24小時噪音監測，結果顯示噪音值均符合陸上運輸系統噪音管制標準。

吳旭豐認為，現行規定設置隔音牆需噪音監測超過76分貝，但規定應考量時代需求或變遷，而非硬性規定。

環保局回應，監測相關報告今年1月7日已送公路局北區養護工程分局新竹工務段，公路局1月17日安排會勘，結論認為當前情況未達到裝設隔音牆條件，預計先透過路面品質改善降低噪音，視情況滾動檢討改進。