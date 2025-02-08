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台灣燈會小提燈超夯 民眾不畏冷排隊只為這卡通造型

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2025台灣燈會在桃園，桃園市府這次燈會結合寶可夢，民眾不畏風寒排隊領提燈。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會在桃園，桃園市府這次燈會結合寶可夢，民眾不畏風寒排隊領提燈。記者翁唯真／攝影

2025台灣燈會在桃園，桃園市府這次燈會結合寶可夢，展出全球最大卡比獸及經典角色皮卡丘，先前未演先轟動，昨日活動開始，將連續17日發送寶可夢小提燈，許多民眾不畏寒冬排隊領取，桃園市觀旅局表示，昨發送逾6000個小提燈，盡量滿足現場排隊民眾都可領取，但若發送數量達上限，將舉牌告知，不讓民眾苦等。

2025台灣燈會昨起至2月23日在桃園機場捷運A18與A19站周邊盛大登場，觀旅局長周柏吟表示，為了讓旅客留下最難忘的賞燈回憶，市府特別推出「2025台灣燈會在桃園紀念寶可夢提燈」，民眾只要下載「遊桃園APP」並完成會員註冊（含既有及新註冊的會員），即可獲得提燈兌換資格，讓大小朋友都能帶著可愛的寶可夢小提燈漫遊燈區。

提燈每日下午2點發放，昨首日就有許多民眾不畏風雨排隊領取，昨天不到2點就有逾1000人在現場排隊，共發出逾6000個小提燈，而下載「遊桃園APP」成為會員的人數達到8000多人。

今天氣寒冷且青埔風大，記者今下午實際走訪，發現排隊人龍相當多，今有民眾表示，自己下午1點多就到現場排隊，大約1小時就排隊拿到，還在可以接受的範圍內，且領取動線算順暢及快速，雖然天氣很冷，但還是覺得有領到很開心，小孩也喜歡。而皮卡丘及相關周邊活動，下午也都有不少民眾排隊等著玩遊戲。

周柏吟表示，發送提燈的量每天都有限制，不過會視線場排隊情況彈性調整，若發放數量達當日上限，則會提前於隊伍尾端向民眾告知停止排隊，避免有排隊撲空情況，盡量滿足各個寶可夢迷，並讓民眾隔天請早排隊。

周柏吟說，A19燈區及其餘各行政區的響應燈區，昨約48萬人次，而明天迎來首個假日，預估所有燈區可達50、60萬人次。

2025台灣燈會在桃園，桃園市府這次燈會結合寶可夢，民眾不畏風寒排隊領提燈。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會在桃園，桃園市府這次燈會結合寶可夢，民眾不畏風寒排隊領提燈。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會在桃園，桃園市府這次燈會結合寶可夢，民眾不畏風寒排隊領提燈。記者翁唯真／攝影
2025台灣燈會在桃園，桃園市府這次燈會結合寶可夢，民眾不畏風寒排隊領提燈。記者翁唯真／攝影

台灣燈會 寶可夢 桃園機場

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