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不畏低溫！ 2025台灣燈會桃園展區現人潮 警提醒路段交維

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2025年台灣燈會自昨開始試營運，而平鎮警分局確保A19「樂天桃園棒球場」展區的治安與交通順暢，也動員大批警力投入維安與交通疏導工作。圖／平鎮警分局提供
2025年台灣燈會自昨開始試營運，而平鎮警分局確保A19「樂天桃園棒球場」展區的治安與交通順暢，也動員大批警力投入維安與交通疏導工作。圖／平鎮警分局提供

2025年台灣燈會自昨開始試營運，適逢大陸冷氣團南下，全台將迎來10度以下低溫，第1天就湧入大量人潮，尤其是會場提供的寶可夢提燈一早就排起長長的人龍，中壢警分局為了交通順暢及民眾安全，派出近300名警、民力；而平鎮警分局確保A19「樂天桃園棒球場」展區的治安與交通順暢，也動員大批警力投入維安與交通疏導工作。

昨為「2025台灣燈會在桃園」試營運首日，第一天就湧入大量人潮，中壢警分局指出，試營運首日派出240名警力與39名義交，9點開始就做燈會交通管制及安全維護，尤其注意以大眾交通工具前往的民眾人行安全，特別是從中壢火車站前往A22捷運站的中平路及燈會周遭持續加強違規停車取締，同時不斷地滾動調整，讓燈會展區周遭的交通能夠更順暢、行人更安全。

中壢警分局長林鼎泰表示，2月11日是贈燈儀式，2月12日元宵節當天為開幕儀式，人潮開始逐漸達到高峰，警察同仁除加強交通疏導及取締外，也呼籲民眾盡可能搭乘機捷或接駁車前往，開心歡喜遊燈會。

為確保A19「樂天桃園棒球場」展區的治安與交通順暢，平鎮警分局動員大批警力投入維安與交通疏導工作，分局長徐坤隆表示，燈會期間人潮眾多，為減少民眾賞燈時的塞車困擾，警方將全力交通疏導，確保賞燈民眾能安全、順暢地參與活動。

同時，考量到同仁與協勤民力需長時間在戶外低溫下執勤，特別設置「行動補給站」，提供溫暖的茶葉蛋、熱咖啡、茶包、餅乾及水果等補給品，讓執勤同仁能適時補充體力、抵禦寒意。平鎮警友辦事處宋屋站副站長、同時也是朝敏蔬果董事長的黃宇駿，也帶來新鮮水果與暖暖包等物資。

2025年台灣燈會自昨開始試營運，中壢警分局派出近300名警、民力協助指揮交通。圖／中壢警分局提供
2025年台灣燈會自昨開始試營運，中壢警分局派出近300名警、民力協助指揮交通。圖／中壢警分局提供
2025年台灣燈會自昨開始試營運，而平鎮警分局確保A19「樂天桃園棒球場」展區的治安與交通順暢，也動員大批警力投入維安與交通疏導工作。圖／平鎮警分局提供
2025年台灣燈會自昨開始試營運，而平鎮警分局確保A19「樂天桃園棒球場」展區的治安與交通順暢，也動員大批警力投入維安與交通疏導工作。圖／平鎮警分局提供

中壢 台灣燈會 桃園

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