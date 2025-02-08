竹市警察宿舍活化新樣貌 下竹町燈燈庵成竹科宴客秘地

新竹市南大路日治時期警察宿舍下竹町登錄歷史建築後修復活化，除變身成藝文展示空間，更引進日本東京正統名店「燈燈庵」提供道地懷石料理，除聘請日籍主廚，更利用日式建築特色，將日本的花藝、陶藝及器皿全融入餐食中，獲得許多竹科主管青睞，成為科技界宴客首選。

主掌餐飲細節的總監王劭仁，堅持從日本復刻原汁原味的懷石料理，而他對食物有其堅持，不管是西班牙頂級餐飲，還是日本星級懷石料理，王劭仁重視細節與原味，風趣談吐及頂著光頭的招牌，引進日本東京名店燈燈庵到新竹，不到1年，就成竹科主管喜愛的日本料理秘密基地，也是竹市歷史建築成功活化委外的範例。

王劭仁表示，台灣與日本人在餐飲上都強調時令與新鮮，因此日籍主廚也採用台灣在地食材融入日式懷石料理中，其中80%食材是來自台灣，20%則從日本引進，但口感絕對讓饕客驚豔，也因為堅持對食材及環境的講究，很受竹科主管喜愛，不少竹科主管都私下提到，不用到日本，就能享用到日式道地懷石料理。

業者表示，燈燈庵新竹店自開幕以來，便致力於傳承與發揚日本傳統懷石料理的藝術，為新竹市注入禪意氛圍。貫徹「燈燈無盡」的理念，寓意希望古老的思想文化能夠代代相傳。燈燈庵在室內擺設、菜餚、器皿和服務等方面，都融入這一理念，讓現代客人享受到純正的日式優雅。