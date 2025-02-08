工作機會來了！苗栗2月推兩場大型徵才釋出逾2200職缺

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助年後有求職與轉職需求的民眾快速找到理想工作，2月11日、22日將在苗栗地區辦2場現場徵才活動，邀請超過60家優質廠商釋出2200個以上的職缺，提供多元選擇並滿足不同求職需求，參加徵才者還有機會獲得精美禮物。

桃竹苗分署表示，兩場大型現場徵才活動分別於2月11日周二在竹南科學園區行政服務中心3樓大禮堂、2月22日周六在苑裡國小學生活動中心舉辦。

2月11日的徵才場次還設有大客車駕駛徵才專區，現場提供駕訓費用、訓練期間生活津貼及穩定就業獎勵金等3項補助，當天並有亦捷科際提供竹苗地區公路客運駕駛長等相關職務，且另有多種領域職缺，包括京元電子、京鼎科技、冠軍建材、築間餐飲、大潤發、統一超商等知名企業，徵求工程師、技術員、品管、顧客服務、門市銷售等人才，歡迎有興趣的求職民眾把握現場和企業面試的機會。

分署指出，配合苗栗地區多元產業需求，22日徵才邀許多在地知名廠商參加，其中信邦電子提供月薪34K起的高科技職缺，歡迎大學以上學歷且無經驗者應徵；在地腳踏車產業廠商如雅棋德科技、野寶科技、瑩信工業都開出大量技術員職缺，不限學經歷，並強調工作環境穩定與長期發展機會。

為應對日益增加的居家照護需求，中華居家長照機構、中華護理之家與海青老人養護中心提供照顧服務員職位，派案時間彈性，適合有志從事照護工作的人士，得到穩定收入與服務社會的機會。

苗栗就業中心主任張潔如表示，勞動部為協助因家庭因素退出職場6個月以上的二度就業婦女、年滿55歲以上或年滿45歲以上依法退休者等對象重返就業市場，推動「婦女再就業計畫」等各項獎補助措施，符合專案資格推介上工，穩定就業滿3個月最高還有6萬元獎勵金可領。