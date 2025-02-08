聽新聞
0:00 / 0:00
2025台灣燈會在桃園！機關團體288組花燈爭艷 燈王出爐
2025台灣燈會在桃園，除了主燈與多組大型裝置藝術，活動也邀請全國各機關團體發揮創意，製作花燈競賽比美。桃園市教育局按年齡分組共選出5件燈王，12日將隨主燈點燈一同展出。
教育局表示，今年花燈競賽有288件作品參賽，為求公平，特邀專業評審把關，除了白天，晚上也到現場實際觀察點燈效果，共5件燈王、15件特優、28件優等、39件甲等和90件佳作。
親子組燈王由桃園市新屋區永安國小師生製作，名為「與海中精靈共舞」，其靈感主題為新屋藻礁發現白海豚，以一對躍出海面白海豚，構成美麗愛心圖像，表現守護美好環境的氣氛。
國中組燈王是臺南市立竹橋國中，名為「守護桃源、蛇我其誰」，作品以台灣一級保育類「金絲蛇」環抱玉山，動作大氣自信，展現保護臺灣，捨我其誰的氣勢。
高中職組燈王是國立華南高職，名為「蛇來運轉慶豐年」，作品結合傳說與原住民等多元素題材，透過骨架結構、燈光布置及裱布技巧，讓整個作品呈現多層次美學。
大專社會組燈王由華美工作室拿下，名為「龍是一家人」，象徵文化傳承、自然智慧、適應環境與無限可能；機關團體組燈王則是台南第二監獄，名為「藍羽錦鵲桐花雨、飛舞翩翩入桃源」，作品除了藍鵲遍布油桐花間，也有帝雉緩步欣賞美麗桃源，搭配電動結構，栩栩如生。
桃園市政府表示，全國燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，將傳統與現代藝術完美結合，打造一場光影交織的視覺盛宴，歡迎全國民眾來賞燈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言