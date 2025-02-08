2025台灣燈會在桃園！機關團體288組花燈爭艷 燈王出爐

2025台灣燈會在桃園，除了主燈與多組大型裝置藝術，活動也邀請全國各機關團體發揮創意，製作花燈競賽比美。桃園市教育局按年齡分組共選出5件燈王，12日將隨主燈點燈一同展出。

教育局表示，今年花燈競賽有288件作品參賽，為求公平，特邀專業評審把關，除了白天，晚上也到現場實際觀察點燈效果，共5件燈王、15件特優、28件優等、39件甲等和90件佳作。

親子組燈王由桃園市新屋區永安國小師生製作，名為「與海中精靈共舞」，其靈感主題為新屋藻礁發現白海豚，以一對躍出海面白海豚，構成美麗愛心圖像，表現守護美好環境的氣氛。

國中組燈王是臺南市立竹橋國中，名為「守護桃源、蛇我其誰」，作品以台灣一級保育類「金絲蛇」環抱玉山，動作大氣自信，展現保護臺灣，捨我其誰的氣勢。

高中職組燈王是國立華南高職，名為「蛇來運轉慶豐年」，作品結合傳說與原住民等多元素題材，透過骨架結構、燈光布置及裱布技巧，讓整個作品呈現多層次美學。

大專社會組燈王由華美工作室拿下，名為「龍是一家人」，象徵文化傳承、自然智慧、適應環境與無限可能；機關團體組燈王則是台南第二監獄，名為「藍羽錦鵲桐花雨、飛舞翩翩入桃源」，作品除了藍鵲遍布油桐花間，也有帝雉緩步欣賞美麗桃源，搭配電動結構，栩栩如生。