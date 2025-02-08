竹科人今自主放假 巨城還沒營業排隊進車數多7成

今天是周六補班日，不過不少竹科人「自主放假」，今天一早就有許多民眾湧入新竹巨城，巨城粉絲頁小編也驚嘆，11點營業時間還沒到，3千個車位剩7百個。遠東巨城購物中心營運長游欣宜也表示，中午進車數較平常上班日多7成。

今天是補班日，但仍有不少竹科人湧入新竹巨城。Big City遠東巨城購物中心粉絲頁小編，今天上午9時許就在粉絲頁發文：「你各位又自主休假了」，不到1小時又貼出停車位查詢表驚嘆：「欸不是耶，現在才幾點，3千車位剩（7百個）。」、「一路體感2°C，所以請來新竹市巨城區取暖」。

不少網友紛紛留言：「在新竹上班幾乎沒補班過」、「沒有啊，我公司就是給我們放假」、「自主放假但小孩一樣送去上學」、「竹科很多沒上班，寶山路超級通暢的」。

在竹科擔任工程師主管的郭先生表示，彈休日那天可以選擇上班，今天就不用補班，但彈休日那天如果休假，今天雖然也不用上班，但就要扣除自己的特休假或補休假，至於輪班的人今天還是要去上班；程姓竹科工程師則指出，補班日都不需要補班，但之前如果有彈性休假，會扣補休日數，也因每年彈休日數不同，所以對補班日放假也沒什麼感覺。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，今天雖然是補班日，但因為氣溫驟降及學校尚未開學，不少家長趁著開學前周末帶全家人外出逛街採購。早上約10點30分開始陸續出現排隊車潮，中午進車數較平常上班日多7成，相較平常周末多2成。

游欣宜說，美食街及餐廳皆有等候人潮；服飾品牌也因為天氣因素，保暖衣物持續熱銷；IP 商品及文教用品則反應年輕人及學生族群的需求，詢問度高。