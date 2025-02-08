台68噪音擾民 竹市金雅重劃區居民盼增設隔音牆
新竹市金雅重劃區人口遽增，交通、噪音的問題跟著湧現。新竹市議員吳旭豐指出，靠近台68快速道路的社區居民，每天都被高速飛馳的車輛噪音吵得受不了，盼增設隔音牆。市府表示，經噪音監測結果未達設置標準，擬先改善路面品質降低噪音。
吳旭豐指出，台68快速道路前後段、公道五路四段部分地區都有設置隔音牆，因金雅重劃區早年沒有房子，但近年新住戶逐漸增加，不斷有新建案，房子也越蓋越靠近快速道路，尤其夜間噪音更為明顯，民眾十分困擾，盼增設隔音牆。
新竹市環保局表示，台68快速道路的業管單位為公路局，環保局去年11月14日至15日依金雅里長蘇虹宇提供的量測點進行24小時噪音監測，但監測結果顯示，噪音值均符合陸上運輸系統噪音管制標準，並已於今年1月7日將監測報告函送公路局北區養護工程分局新竹工務段。
環保局說明，今年1月10日公路局邀集相關單位，並於1月17日辦理會勘。會勘結論指出，根據噪音監測報告，當前情況並未達到需裝設隔音牆的條件。公路局將研議後續方案，並計畫先透過改善路面品質來降低噪音，並持續關注後續改善情況。
不過吳旭峰認為，現行規定設置隔音牆需噪音監測超過76分貝，雖靠近金雅重劃區的路段未達標，無法設置隔音牆。但他建議，隔音牆設置的規定，應考量時代需求或變遷，可能有檢討或調整的空間，如緊鄰住家的地區是否能稍微放寬標準等，而非硬性規定分貝數。
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