桃觀音區農民節特色農業績效耀眼 農會存放款穩健成長

桃園市長張善政今天出席觀音區農民節慶祝大會，拜年和頒獎表揚50位績優農友和行政人員，並表示觀音區有獨特的農業優勢，無論蓮花、西瓜產業都享有名氣，期許新的一年農友們四季都豐收。

張善政說，觀音區不僅是桃園的重要農業區，蓮花田景觀更打響「北觀音、南白河」的名號，每年夏季蓮花盛開吸引大量遊客。此外，觀音地區的砂質壤土排水良好，特別適合種植西瓜品質優良，每年的西瓜節更是讓外界認識這項地方特色農產的重要活動。

觀音區農會理事長許文進表示，農民節是農業界的盛事，更是對農民辛勞的一種肯定。市府長期支持觀音區農業發展，從農事推廣、資材補助到農業相關基礎建設，皆展現對農民的關心與重視。

農業局指出，觀音區農會自民國16年創立以來，業務穩健成長，至去年底，存款總額達近40億元，放款約22.4億元。今天的活動除表揚農友，也推廣觀音特色農產品，現場展示了蜜蕃薯、蕃薯條、蕃薯拉餅及米果星球等新開發產品，讓消費者能夠品嘗當地農產的創新美味。

農業局說明，市府持續投入資源改善農業環境，補助觀音區農會草漯辦事處農業推廣教育活動中心建設及裝修工程，總計投入3598萬元，提供農民集會與農產展售空間。同時，為提升農產品包裝基地的生產效率，市府去年補助購置公糧稻穀水分計與包裝計量器，藉此降低農民在農忙時期的時間成本，提高農產收益。

獲表揚的農友中，梁信蘭經營北台灣最大的水稻育苗場崙坪水稻育苗中心，還有退伍返鄉青農蕭富嚴創立福田嚴耕有機農場，組建「智慧農耕團食農中隊觀音食育小隊」推廣食農教育，向學童傳遞有機與自然農業的理念，2022年獲百大青農獎，班員有農作問題傾囊相授；蔬菜產銷班第二班班長羅文宗，及夢哆啦農場負責人王昱夫，去年代表觀音區參加桃園市創新發表競賽分享從農心路歷程，利用智慧環控系統，以智慧、精緻化的經營方式，並結合鄰近的林家古厝休閒農場，以觀光採果為主要的銷售通路，打響觀音草莓產業知名度。

市議員吳進昌、許更生、農糧署北區分署分署長林傳琦、桃園區農業改良場副場長施錫彬、農田水利署桃園管理處長黃華煌、石門管理處長林昆賢等人都到場。