後龍攻炮城活動11日起登場 大獎媽祖金幣身價已逾萬元

苗栗縣後龍鎮慈雲宮元宵傳統民俗「攻炮城」系列活動今年將在2月11至13日一連舉辦3天，縣長鍾東錦、議長李文斌上午為活動行銷，隨著金價上漲，攻炮城過去的大獎1錢重媽祖金幣如今身價已逾萬元，還有其他家電大獎，縣府及廟方歡迎各地民眾前來「試身手」拿大獎。

文化觀光局表示，慈雲宮攻炮城源自距今200多年前的清代，後龍港市通商口岸曾有一年瘟疫肆虐，地方人士向在地信仰中心慈雲宮天上聖母祈求庇祐，並依指示在廟前搭建炮城，再投擲鞭炮，透過硝火產生消毒作用，果真成功驅趕瘟神並傳承至今，2009年縣府 登錄為苗栗縣無形文化資產，成為後龍地區元宵節最具代表性的節慶。

鍾東錦致詞強調，縣內元宵節有3大傳統民俗，包括後龍攻炮城、竹南炸邯鄲、苗栗（火旁）龍，縣府一定全力支持保存及發揚。

慈雲宮管委會新任主委、苗栗縣議長李文斌強調，慈雲宮早在清乾隆六年（西元1741年）就已建廟，迄今已284年，在全台300多間媽祖廟排名第五，歷史悠久，希望縣府及文化部多支持。

鍾東錦、李文斌並現場體驗攻炮城，感受攻炮城的魅力，雖然今天氣溫低，但宣場會場一片熱絡氣氛。

慈雲宮今年新搭建號稱「旗艦版」的炮城。廟方表示，攻炮城系列活動11日規畫猜燈謎及社區表演晚會、12、13日安排攻炮城，廟方祭出多項精美及家電好禮，最大獎媽祖金幣1枚，參加者只要將手中炮竹點燃並瞄準3公尺高炮城頂端的小圓樓投擲，引燃城裡的火藥就能得獎，位置愈高，獎項愈大，活動樂趣多。