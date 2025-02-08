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粉紅控注意！巴陵櫻花下周陸續綻放 桃市推地圖供略
農曆春節過後，各地櫻花陸續綻放。桃園市觀光旅遊局預估今年復興山區花況佳，本月15日之後就能看到，而且3月20日之前都有機會賞花，呼籲有興趣的民眾把握機會。
觀光旅遊局長周柏吟指出，北橫櫻花祭首先登場的是櫻紅色的山櫻花，緊接著是粉色系的富士櫻、昭和櫻、吉野櫻和千島櫻，民眾在東眼山櫻花大道、小烏來風景特定區、羅馬公路、內奎輝櫻花部落、上高義古路步道等地都能看到。
另外，巴陵地區可體驗粉色櫻花雨，是往年賞櫻熱門景點，中心路的富士櫻預計2月15日至3月5日盛開，千島櫻預估2月25日至3月15日盛開。光華櫻花故事林道、中巴陵地區櫻木花道昭和櫻、拉拉山遊客中心的吉野櫻預估2月15日至2月28日開花，千島櫻則會在3月1日至3月20日盛開。
因應櫻花盛開，觀旅局「櫻花勇士」自行車活動也將在3月8、9日登場，限額1千人，目前已開放報名，而市府也推「2025北橫櫻花漫步地圖」，詳情可上臉書「探索北橫」或「桃園市政府風景區管理處」粉絲專頁查詢。
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