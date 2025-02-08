快訊

郵局招考員工！身障者甄選「口試7成不及格、0備取」 中華郵政這樣解釋

高虹安不妙！ 高院停審並聲請釋憲 憲法法庭裁定不受理

具俊曄「收養大S子女」汪小菲就碰不到遺產…可行嗎？律師這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

粉紅控注意！巴陵櫻花下周陸續綻放 桃市推地圖供略

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市觀光旅遊局預估今年復興山區15日之後就能看到櫻花紛飛，在臉書粉絲專業推賞櫻地圖供民眾參考。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局預估今年復興山區15日之後就能看到櫻花紛飛，在臉書粉絲專業推賞櫻地圖供民眾參考。圖／桃園市觀光旅遊局提供

農曆春節過後，各地櫻花陸續綻放。桃園市觀光旅遊局預估今年復興山區花況佳，本月15日之後就能看到，而且3月20日之前都有機會賞花，呼籲有興趣的民眾把握機會。

觀光旅遊局長周柏吟指出，北橫櫻花祭首先登場的是櫻紅色的山櫻花，緊接著是粉色系的富士櫻、昭和櫻、吉野櫻和千島櫻，民眾在東眼山櫻花大道、小烏來風景特定區、羅馬公路、內奎輝櫻花部落、上高義古路步道等地都能看到。

另外，巴陵地區可體驗粉色櫻花雨，是往年賞櫻熱門景點，中心路的富士櫻預計2月15日至3月5日盛開，千島櫻預估2月25日至3月15日盛開。光華櫻花故事林道、中巴陵地區櫻木花道昭和櫻、拉拉山遊客中心的吉野櫻預估2月15日至2月28日開花，千島櫻則會在3月1日至3月20日盛開。

因應櫻花盛開，觀旅局「櫻花勇士」自行車活動也將在3月8、9日登場，限額1千人，目前已開放報名，而市府也推「2025北橫櫻花漫步地圖」，詳情可上臉書「探索北橫」或「桃園市政府風景區管理處」粉絲專頁查詢。

桃園市觀光旅遊局預估今年復興山區15日之後就能看到櫻花紛飛，在臉書粉絲專業推賞櫻地圖供民眾參考。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局預估今年復興山區15日之後就能看到櫻花紛飛，在臉書粉絲專業推賞櫻地圖供民眾參考。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局預估今年復興山區15日之後就能看到櫻花紛飛，在臉書粉絲專業推賞櫻地圖供民眾參考。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局預估今年復興山區15日之後就能看到櫻花紛飛，在臉書粉絲專業推賞櫻地圖供民眾參考。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局預估今年復興山區15日之後就能看到櫻花紛飛，在臉書粉絲專業推賞櫻地圖供民眾參考。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局預估今年復興山區15日之後就能看到櫻花紛飛，在臉書粉絲專業推賞櫻地圖供民眾參考。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局預估今年復興山區15日之後就能看到櫻花紛飛，在臉書粉絲專業推賞櫻地圖供民眾參考。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局預估今年復興山區15日之後就能看到櫻花紛飛，在臉書粉絲專業推賞櫻地圖供民眾參考。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局預估今年復興山區15日之後就能看到櫻花紛飛，在臉書粉絲專業推賞櫻地圖供民眾參考。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局預估今年復興山區15日之後就能看到櫻花紛飛，在臉書粉絲專業推賞櫻地圖供民眾參考。圖／桃園市觀光旅遊局提供

北橫 桃園 櫻花

延伸閱讀

台中新社賞櫻健行音樂會2／9登場 目前花開已近八成

台中八仙山櫻花迎春此時大綻放 中部人賞櫻花不用遠赴外地

暨大櫻花季登場…3000棵櫻花迎賓 快來騎電動車賞櫻

影／一棵樹「一半紅花一半白花」！台東高山櫻花樹開奇花 遊客搶拍呼「神奇」

相關新聞

粉紅控注意！巴陵櫻花下周陸續綻放 桃市推地圖供略

農曆春節過後，各地櫻花陸續綻放。桃園市觀光旅遊局預估今年復興山區花況佳，本月15日之後就能看到，而且3月20日之前都有機...

台68噪音擾民 竹市金雅重劃區居民盼增設隔音牆

新竹市金雅重劃區人口遽增，交通、噪音的問題跟著湧現。新竹市議員吳旭豐指出，靠近台68快速道路的社區居民，每天都被高速飛馳...

桃觀音區農民節特色農業績效耀眼 農會存放款穩健成長

桃園市長張善政今天出席觀音區農民節慶祝大會，拜年和頒獎表揚50位績優農友和行政人員，並表示觀音區有獨特的農業優勢，無論蓮...

後龍攻炮城活動11日起登場 大獎媽祖金幣身價已逾萬元

苗栗縣後龍鎮慈雲宮元宵傳統民俗「攻炮城」系列活動今年將在2月11至13日一連舉辦3天，縣長鍾東錦、議長李文斌上午為活動行...

6.5公頃埤塘被填平 桃市水務局引進衛星監測揪違法

桃園河川埤塘遍布全市，部分地處偏遠，擅自回填、變更使用等情屢見不鮮，歷年單一事件最大面積達6.5公頃，市府水務局為防違法...

鍾東錦下鄉拚連任 藍營樂見其成

苗栗縣長鍾東錦昨天在頭份市舉辦首場「縣長下鄉座談會」，廣邀各級民代、鄉鎮市長、村里長、社區理事長、農漁會代表等基層面對面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。