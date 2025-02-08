6.5公頃埤塘被填平 桃市水務局引進衛星監測揪違法

桃園河川埤塘遍布全市，部分地處偏遠，擅自回填、變更使用等情屢見不鮮，歷年單一事件最大面積達6.5公頃，市府水務局為防違法案件重演，引進衛星監測技術，去年查獲26件，漸收成果。

水務局指出，河川、埤塘及排水溝渠等流域雖能申請開發使用，但受限法規，開發範圍不能無上限，最常見的違規態樣就是地主有提申請，開發卻超過申請範圍。

2021年，觀音大湖段一處埤塘平時人煙罕至，占地6.5公頃的水埤全被土方填滿，地面還鋪上綠植，疑似準備開發，水務局與觀音區公所、警方會勘後確認違規，裁罰90萬元，創桃園最大違規回填土方面積與同類案件最高罰金。

水務局表示，違規使用河川、埤塘等流域土地情形仍時有所聞，為減少此類案件，水務局每年編列100萬元引進衛星影像監控，每月比對河川、埤塘等地變化，去年成功揪出26件違規，面積總計10.5公頃，均有通知限期改善，不聽勸告者將陸續開罰。