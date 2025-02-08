快訊

郵局招考員工！身障者甄選「口試7成不及格、0備取」 中華郵政這樣解釋

高虹安不妙！ 高院停審並聲請釋憲 憲法法庭裁定不受理

具俊曄「收養大S子女」汪小菲就碰不到遺產…可行嗎？律師這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

6.5公頃埤塘被填平 桃市水務局引進衛星監測揪違法

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園一處占地6.5公頃的埤塘疑為開發被填平，為防類似事件重演，市府水務局引進衛星監測。圖／桃園市水務局提供
桃園一處占地6.5公頃的埤塘疑為開發被填平，為防類似事件重演，市府水務局引進衛星監測。圖／桃園市水務局提供

桃園河川埤塘遍布全市，部分地處偏遠，擅自回填、變更使用等情屢見不鮮，歷年單一事件最大面積達6.5公頃，市府水務局為防違法案件重演，引進衛星監測技術，去年查獲26件，漸收成果。

水務局指出，河川、埤塘及排水溝渠等流域雖能申請開發使用，但受限法規，開發範圍不能無上限，最常見的違規態樣就是地主有提申請，開發卻超過申請範圍。

2021年，觀音大湖段一處埤塘平時人煙罕至，占地6.5公頃的水埤全被土方填滿，地面還鋪上綠植，疑似準備開發，水務局與觀音區公所、警方會勘後確認違規，裁罰90萬元，創桃園最大違規回填土方面積與同類案件最高罰金。

水務局表示，違規使用河川、埤塘等流域土地情形仍時有所聞，為減少此類案件，水務局每年編列100萬元引進衛星影像監控，每月比對河川、埤塘等地變化，去年成功揪出26件違規，面積總計10.5公頃，均有通知限期改善，不聽勸告者將陸續開罰。

水務局強調，市府除持續推動科技監測，也會加強跨單位聯合稽查，依法嚴格查處違規行為，杜絕不法開發。

桃園一處占地6.5公頃的埤塘疑為開發被填平，為防類似事件重演，市府水務局引進衛星監測。圖／桃園市水務局提供
桃園一處占地6.5公頃的埤塘疑為開發被填平，為防類似事件重演，市府水務局引進衛星監測。圖／桃園市水務局提供

桃園 衛星 觀音

延伸閱讀

桃園第4座埤塘公園改善完成 因「一插曲」延後啟用

巿民倒垃圾塞紅包…累積17萬 桃市清潔隊心意轉贈社福團體

民眾小年夜吃完泰式料理吐又拉 桃市衛生局說話了

拚2階連署達標 桃市罷免藍委過年不打烊

相關新聞

粉紅控注意！巴陵櫻花下周陸續綻放 桃市推地圖供略

農曆春節過後，各地櫻花陸續綻放。桃園市觀光旅遊局預估今年復興山區花況佳，本月15日之後就能看到，而且3月20日之前都有機...

台68噪音擾民 竹市金雅重劃區居民盼增設隔音牆

新竹市金雅重劃區人口遽增，交通、噪音的問題跟著湧現。新竹市議員吳旭豐指出，靠近台68快速道路的社區居民，每天都被高速飛馳...

桃觀音區農民節特色農業績效耀眼 農會存放款穩健成長

桃園市長張善政今天出席觀音區農民節慶祝大會，拜年和頒獎表揚50位績優農友和行政人員，並表示觀音區有獨特的農業優勢，無論蓮...

後龍攻炮城活動11日起登場 大獎媽祖金幣身價已逾萬元

苗栗縣後龍鎮慈雲宮元宵傳統民俗「攻炮城」系列活動今年將在2月11至13日一連舉辦3天，縣長鍾東錦、議長李文斌上午為活動行...

6.5公頃埤塘被填平 桃市水務局引進衛星監測揪違法

桃園河川埤塘遍布全市，部分地處偏遠，擅自回填、變更使用等情屢見不鮮，歷年單一事件最大面積達6.5公頃，市府水務局為防違法...

鍾東錦下鄉拚連任 藍營樂見其成

苗栗縣長鍾東錦昨天在頭份市舉辦首場「縣長下鄉座談會」，廣邀各級民代、鄉鎮市長、村里長、社區理事長、農漁會代表等基層面對面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。