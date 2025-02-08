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鍾東錦下鄉拚連任 藍營樂見其成

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣長鍾東錦昨天率縣府團隊在頭份市舉辦全縣今年第一場分區的「縣長下鄉座談會」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦昨天率縣府團隊在頭份市舉辦全縣今年第一場分區的「縣長下鄉座談會」。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長鍾東錦昨天在頭份市舉辦首場「縣長下鄉座談會」，廣邀各級民代、鄉鎮市長、村里長、社區理事長、農漁會代表等基層面對面交流，座談會將連辦6個場次，被政壇解讀為爭取連任「起手式」。藍營樂見其成，綠營則說將團結支持中央提名人選。

鍾東錦昨率秘書長陳斌山及各局處主管到頭份興華高中參加座談會，副議長張淑芬也到場。會場除播放縣政建設成果影片，也說明地方眾多提案，包括處理公園內汽車違停、活動中心漏水、農路修復、紅火蟻入侵、大矽谷計畫擴大到頭份信義路等，鍾逐一了解當場裁示或由相關主管說明。

下鄉座談會提案「從小事到大事」，鍾東錦強調，到各鄉鎮視察時，常有村里長過來「咬耳朵」想提出爭取事項，但場合畢竟不適宜，因此決定透過下鄉座談，讓基層說明想爭取或改善的建議。

鍾東錦上任已逾2年，農曆新年過後隨即展開6場座談會，也被視為爭取連任的「起手式」和布局。國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰說，鍾縣長雖是無黨籍，但自詡為藍營大兵，無論總統、立委大選都與藍營團隊站在一起，且施政表現亮眼、民調支持度高，爭取連任眾望所歸，國民黨樂觀其成。

民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦表示，下屆縣長選舉，民進黨一向是由中央徵召或提名，地方黨部會尊重中央決定的人選，各鄉鎮黨員和支持者一定會團結一致，全力以赴。

鍾東錦 頭份

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