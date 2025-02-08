鍾東錦下鄉拚連任 藍營樂見其成

苗栗縣長鍾東錦昨天在頭份市舉辦首場「縣長下鄉座談會」，廣邀各級民代、鄉鎮市長、村里長、社區理事長、農漁會代表等基層面對面交流，座談會將連辦6個場次，被政壇解讀為爭取連任「起手式」。藍營樂見其成，綠營則說將團結支持中央提名人選。

鍾東錦昨率秘書長陳斌山及各局處主管到頭份興華高中參加座談會，副議長張淑芬也到場。會場除播放縣政建設成果影片，也說明地方眾多提案，包括處理公園內汽車違停、活動中心漏水、農路修復、紅火蟻入侵、大矽谷計畫擴大到頭份信義路等，鍾逐一了解當場裁示或由相關主管說明。

下鄉座談會提案「從小事到大事」，鍾東錦強調，到各鄉鎮視察時，常有村里長過來「咬耳朵」想提出爭取事項，但場合畢竟不適宜，因此決定透過下鄉座談，讓基層說明想爭取或改善的建議。

鍾東錦上任已逾2年，農曆新年過後隨即展開6場座談會，也被視為爭取連任的「起手式」和布局。國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰說，鍾縣長雖是無黨籍，但自詡為藍營大兵，無論總統、立委大選都與藍營團隊站在一起，且施政表現亮眼、民調支持度高，爭取連任眾望所歸，國民黨樂觀其成。

民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦表示，下屆縣長選舉，民進黨一向是由中央徵召或提名，地方黨部會尊重中央決定的人選，各鄉鎮黨員和支持者一定會團結一致，全力以赴。