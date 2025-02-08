桃捷青線初規畫 串聯雙鐵全線12站

桃園市政府發展第二階段捷運路網，串聯台鐵桃園火車站與高鐵桃園站的捷運青線初步設計出爐，沿線經桃園、蘆竹、中壢和大園，共設12站，有民代憂心站點位置不夠便利。市府捷工局指出，下周將連開3場說明會，屆時會整合民意、規畫更細緻。

桃園捷運青線初步規畫全線軌道長約15公里，採輕軌系統布設，起訖站分別為台鐵桃園火車站和高鐵桃園站，沿線龜山1站、桃園6站、蘆竹2站、大園1站和中壢2站。功能主要是因應桃園市都會核心、青埔高鐵特定區社經發展與交通問題，並健全桃園都會區交通路網。

捷運青線的可行性研究期中報告已通過交通部審查，由於是地方重大建設，路線及站點設置不僅有關私人土地徵收問題，也關乎未來使用便利性與城市發展，須收集地方意見；桃園市捷工局11日起一連三天下午陸續在桃園區、蘆竹區、中壢區舉辦說明會。

捷工局長劉慶豐說，捷運青線完成，將有效縮短市民往返高鐵站通勤時間及降低沿線道路的壅塞狀況，為周邊帶來更多的發展機會，提升生活品質與區域競爭力。

國民黨市議員陳美梅說，捷運青線初步規畫在地方迅速傳開，多數民眾樂見其成，但現階段規畫的站點位置多在生活圈邊緣，擔心不夠方便，希望調整，也盼說明會辦完後，捷工局盡快調整規畫，縮短建設期程。

民進黨市議員黃家齊提醒，捷運建設勢必會面對徵收不易、交通不便等問題，捷工局已有捷運綠線經驗，也處理過不少突發事故，未來在建設青線時應預作準備，並避免工安、鄰損等情形。

桃園市捷工局指出，11日至13日起將分別到桃園區北門朝陽市民活動中心，蘆竹區興仁市民活動中心和中壢區內定市民活動中心舉行說明會，後續將整合民意，做更細緻的路線規畫，再送期末報告到交通部。