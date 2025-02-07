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遠東新新埔廠爆炸傷亡震撼 桃市府勞檢5廠區14缺失
遠東新新埔化纖廠昨天爆炸造成傷亡，桃園市政府勞檢處表示，今天全面檢查該公司在桃園5處廠區，發現有廠房易燃區未設置防爆電氣器具，天然氣管線探測器裝設位置不當，及管線法蘭未有跨接線防止靜電措施等14項缺失，恐有發生火災爆炸之虞，將依職安法裁處26萬元，並限期改正。
勞檢處指出，遠東新世紀公司在桃園的觀音廠、內壢廠2017年至2019年，有4次違反職業安全衛生法，總計裁罰24萬元。
為防止類似災害發生，勞檢處今天派員至桃園遠東新5處工作場所全面檢查，包括觀音工業區3個廠，內壢一個廠及桃園區的研發中心，重點包含防爆電氣設備、靜電消除措施、化學管線標示管制、化學品危害標示、防護具使用與維護、教育訓練及緊急應變措施。
勞檢處呼籲，如事業單位因未依規定辦理致發生重大職業災害時，除依法裁處停工嚴處，並移送地檢署，另雇主應遵守職業安全衛生相關規定，落實火災預防及緊急應變員工疏散演練，以確保勞工作業安全。
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