快訊

太虐心…大S頭七撞期結婚3周年 網心疼具俊曄心碎面對

為錢起殺機？分屍案凶嫌控張婦偷百萬勞力士典當 三角關係曝光

DeepSeek震撼彈 想像題材有多大？分析師曝這些族群可以買

聽新聞
0:00 / 0:00

遠東新新埔廠爆炸傷亡震撼 桃市府勞檢5廠區14缺失

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府勞檢處今天全面檢查遠東新在桃園的4個廠及1處研發中心，合計查出14項缺失。圖／勞檢處提供
桃園市政府勞檢處今天全面檢查遠東新在桃園的4個廠及1處研發中心，合計查出14項缺失。圖／勞檢處提供

遠東新新埔化纖廠昨天爆炸造成傷亡，桃園市政府勞檢處表示，今天全面檢查該公司在桃園5處廠區，發現有廠房易燃區未設置防爆電氣器具，天然氣管線探測器裝設位置不當，及管線法蘭未有跨接線防止靜電措施等14項缺失，恐有發生火災爆炸之虞，將依職安法裁處26萬元，並限期改正。

勞檢處指出，遠東新世紀公司在桃園的觀音廠、內壢廠2017年至2019年，有4次違反職業安全衛生法，總計裁罰24萬元。

為防止類似災害發生，勞檢處今天派員至桃園遠東新5處工作場所全面檢查，包括觀音工業區3個廠，內壢一個廠及桃園區的研發中心，重點包含防爆電氣設備、靜電消除措施、化學管線標示管制、化學品危害標示、防護具使用與維護、教育訓練及緊急應變措施。

勞檢處呼籲，如事業單位因未依規定辦理致發生重大職業災害時，除依法裁處停工嚴處，並移送地檢署，另雇主應遵守職業安全衛生相關規定，落實火災預防及緊急應變員工疏散演練，以確保勞工作業安全。

遠東新在桃園有化纖及成衣生產廠。圖／勞檢處提供
遠東新在桃園有化纖及成衣生產廠。圖／勞檢處提供

勞檢 桃園 職業安全

延伸閱讀

新埔廠因氣爆停工 遠東新：請國際專家檢視再提復工

遠東新新埔廠氣爆 桃園勞檢處追查相關工廠安全

新埔化纖廠爆炸首聲明護股價？ 勞動黨批遠東新重財輕命

遠東新工廠爆炸 勒令停工 將調度海內外產線確保訂單供應

相關新聞

遠東新新埔廠爆炸傷亡震撼 桃市府勞檢5廠區14缺失

遠東新新埔化纖廠昨天爆炸造成傷亡，桃園市政府勞檢處表示，今天全面檢查該公司在桃園5處廠區，發現有廠房易燃區未設置防爆電氣...

桃園第4座埤塘公園改善完成 因「一插曲」延後啟用

桃園市中壢區士校生態埤塘自2014年改善後，歷經10年再活化周邊閒置空地，去年啟動整修增設照明及步道改善等，原訂去年7月...

爭取連任縣長「起手式」？鍾東錦首場下鄉座談會今登場

苗栗縣長鍾東錦上午在頭份市縣立興華高中舉辦首場「縣長下鄉座談會」廣邀頭份、三灣、南庄等地縣議員、鄉鎮市長、代表、村里長、...

桃園石綿建材廢棄物免費清運開跑 民眾需先拆除

桃園市環保局表示，為保障市民健康，海岸及資源循環工程處去年受理協助清運石綿建材廢棄物，合計150公噸；海資處今年持續向中...

桃園捷運青線初步規畫出爐 全線12站跨4行政區串聯雙鐵

桃園市政府發展第二階段捷運路網，串聯台鐵桃園火車站與高鐵桃園站的捷運青線初步設計出爐，沿線經桃園、蘆竹、中壢和大園，共設...

獨／內埔翻版？遠百新年福袋頭獎「抽中自家員工」惹議

屏東縣內埔鄉頭獎連2年汽車均由同一人摸到，4年前台中新光三越也遭爆福袋大獎1克拉鑽戒連2年都是同一家人抽中，中獎黑箱引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。