遠東新新埔廠爆炸傷亡震撼 桃市府勞檢5廠區14缺失

遠東新新埔化纖廠昨天爆炸造成傷亡，桃園市政府勞檢處表示，今天全面檢查該公司在桃園5處廠區，發現有廠房易燃區未設置防爆電氣器具，天然氣管線探測器裝設位置不當，及管線法蘭未有跨接線防止靜電措施等14項缺失，恐有發生火災爆炸之虞，將依職安法裁處26萬元，並限期改正。

勞檢處指出，遠東新世紀公司在桃園的觀音廠、內壢廠2017年至2019年，有4次違反職業安全衛生法，總計裁罰24萬元。

為防止類似災害發生，勞檢處今天派員至桃園遠東新5處工作場所全面檢查，包括觀音工業區3個廠，內壢一個廠及桃園區的研發中心，重點包含防爆電氣設備、靜電消除措施、化學管線標示管制、化學品危害標示、防護具使用與維護、教育訓練及緊急應變措施。