本周末桃園龍潭慶元宵活動 部分道路封閉時間一次看
2025龍潭慶元宵相關系列活動「龍潭迎古董嘉年華」及「龍潭接財神繞境祈福」等各項民俗表演活動，將於今年2月8、9日連續2天在龍潭市區街道盛大舉行，依警方歷年執行交通管制疏導經驗，屆時預計將吸引數萬人民眾至現場參觀共襄盛舉，並做部分交通管制，提醒民眾務必改道。
周遭道路加強交通管制路段，其中道路雙向管制，從2月8日凌晨12時至晚間8時，所舉辦的龍潭迎古董嘉年華活動，共有9個路口要管制，公園路（北龍路至五福街口）、健行路（大昌路至公園路口）、五福街（大昌路至中正路口）、中正路（五福街至北龍路口-踩街隊伍穿越路口時）、北龍路（中正路至神龍路口）、聖亭路（中豐路至神龍路口）、龍元路（東龍路至神龍路口）、東龍路（龍青路至北龍路口）、龍華路（北龍路至龍青路口）。
2月9日下午4時至晚間12時，龍潭接財神繞境祈福活動，東龍路（北龍路至龍青路口）、龍青路（全線管制）、北龍路（中正路至神龍路口）、聖亭路（中豐路至神龍路口）、龍元路（東龍路至神龍路口）。
單向調撥通車則是2月9日下午4時至晚間12時，龍潭接財神繞境祈福活動時，中正路（龍青路至北龍路口-往平鎮分向）。
龍潭警分局長鄭文銘呼籲，前往活動會場盡量搭乘大眾交通工具，自行前往民眾請配合管制及疏導，並選擇至適當位置停車，勿任意違規停車妨礙交通，欲行經該活動會場周遭請避開管制時段，提前改道，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。
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