桃園第4座埤塘公園改善完成 因「一插曲」延後啟用

桃園市中壢區士校生態埤塘自2014年改善後，歷經10年再活化周邊閒置空地，去年啟動整修增設照明及步道改善等，原訂去年7月完工，不過去年10月颱風將新設的21盞照明燈全數吹壞，市府要求廠商更換，工程總經費1200萬元，今正式啟用。

士校生態埤塘公園位於桃園市中壢區士校大池環東路端，對面即為陸軍專科學校，自2014年改善啟用後，透過景觀改善與生態營造方式，將低使用度的埤塘轉化為高使用率的生態公園，工程基地為既有閒置空間活化更加完善整體公園環境，提供在地居民更多樣的活動設施，同時透過步道系統串聯，將原有獨立的籃球場進一步可銜接至士校大池周邊的環湖步道。

改善工程自去年1月開工，去年7月完工，基地面積約2000平方公尺，總工程經費約1200萬元，將全區地形調整、水岸步道、多功能活動廣場、體健設施區及景觀休憩區，不過去年遭逢颱風，導致增設的21盞燈全數毀損。工務局表示，不確定是施工出現狀況，還是風太大造成，因此要求廠商全數更換，也趁機檢驗工程品質。