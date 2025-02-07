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爭取連任縣長「起手式」？鍾東錦首場下鄉座談會今登場
苗栗縣長鍾東錦上午在頭份市縣立興華高中舉辦首場「縣長下鄉座談會」廣邀頭份、三灣、南庄等地縣議員、鄉鎮市長、代表、村里長、社區理事長、農漁會代表等地方基層面對面交流，會中提案「從小事到大事」都有，鍾東錦下鄉分6個場次，近日陸續安排辦理，盼聽取民意並解決問題。
鍾東錦上任已逾2年，今天展開的座談會，外界也有人解讀是鍾東錦爭取連任的「起手式」和布局，縣府人員則強調縣長上任兩年多，許多豐碩的建設成果已陸續呈現，因此辦下鄉座談會向地方說明，同時聽取基層希望爭取或改善的意見。
民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦表示，下屆縣長選舉，民進黨一向是由中央徵召或提名，地方黨部會尊重中央決定的人選，明年縣長選舉各鄉鎮黨員和支持者定會團結一致，全力以赴。
鍾東錦上午率秘書長陳斌山及各局處主管參加座談會，副議長張淑芬也到場，會場除播放縣政建設成果影片，也針對各項提案說明，包括處理公園內汽車違停、活動中心漏水、農路修復、紅火蟻入侵、大矽谷計畫擴大到頭份信義路等多項提案，有些案子鍾東錦都立即拍案解決或由相關主管說明。
鍾東錦強調，他要求各主管如果地方提案不可行，那就「解釋」說明清楚，如可行就盡快設法「解決」，他常到各郷鎮與中央人員公開視察，村里長常會過來「咬耳朵」想提出爭取事項，但場合畢竟不適宜，因此決定透過辦下鄉座談，讓基層充分說明想爭取或改善的建議。
6場次縣長下鄉座談會，除頭份首場今天推出，其他場次時間地點分別為，2月10日獅潭鄉竹木村社區活動中心（卓蘭、大湖、獅潭、泰安），13日銅鑼灣會館（西湖、銅鑼、三義）、17日通霄演藝廳（通霄、苑裡），19日苗栗市千璽會館（苗栗、公館、頭屋）、21日竹南李科永圖書館（竹南、後龍、造橋）。
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