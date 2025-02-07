桃園石綿建材廢棄物免費清運開跑 民眾需先拆除

桃園市環保局表示，為保障市民健康，海岸及資源循環工程處去年受理協助清運石綿建材廢棄物，合計150公噸；海資處今年持續向中央申請補助，即日起至10月底開放民眾申請，符合資格者海資處免費清運。

海資處表示，申請免費清運如果達上限將提前截止，符合資格者為家戶住宅、個人農業設施、寺廟、教堂)，海資處會提供免費清運服務，申請者無需支付任何費用，大幅降低清除處理石綿廢棄物的負擔。

環保局表示，早期石綿建材常使用於石綿瓦、石綿浪板、輕鋼架天花板、雨遮等，外觀多為灰色的波浪形狀，因具有隔音、耐高溫、耐磨的特性，在1970至80年代廣泛應用於防火建材，雖在2006年時已全面禁用，但不少市民住家或其他和生活工作息息相關的建築，還是留有早期的石綿建材，民眾在拆除過程中，可能因為吸入石綿纖維造成危害。

海資處提醒，市府只提供免費的清運服務，未包含拆除服務，民眾仍需自行聘請專業人員將建物拆除並將石綿廢棄物依規定打包，拆除時應做好個人防護，切勿隨意棄置石綿廢棄物。為提供便利服務，海資處設有石綿建材廢棄物清除處理補助專線0800286858，有專人說明，並提供線上申請表單資訊。