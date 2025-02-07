桃園捷運青線初步規畫出爐 全線12站跨4行政區串聯雙鐵

桃園市政府發展第二階段捷運路網，串聯台鐵桃園火車站與高鐵桃園站的捷運青線初步設計出爐，沿線經桃園、蘆竹、中壢和大園，共設12站，事關地方重大建設發展與民眾生活權益，捷運工程局下周將連開3場說明會與民眾交流。

捷運工程局指出，捷運青線已做可行性研究，初步規畫全線長約15公里，採輕軌系統布設，起訖站分別為台鐵桃園火車站和高鐵桃園站，沿線設有12站，龜山1站、桃園8站、大園2站和中壢2站，其功能主要是因應桃園市都會核心、青埔高鐵特定區社經發展與交通問題，同時也健全桃園都會區交通路網。

捷工局長劉慶豐表示，捷運青線完成，將有效縮短市民往返高鐵站通勤時間及降低沿線道路的壅塞狀況，為周邊帶來更多的發展機會，提升生活品質與區域競爭力。

軌道建設數地方重大建設，路線及站點設置也牽涉私人土地徵收問題，捷工局為此將開說明會與地方交流，下周二（11日）下午2時在桃園區北門朝陽市民活動中心舉行，下周三（12日）下午2時在蘆竹區興仁市民活動中心，下周四（13日）在中壢區內定市民活動中心，有興趣民眾可自行前往。