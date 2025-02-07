快訊

烏俄和平計畫提前曝光？傳川普要求4月20日停火、烏克蘭不得加入北約

記得Nokia手機遊戲？「貪食蛇」風靡的經典故事

和大S同症狀…女子赴日染流感肺炎 嫌醫療費貴「瞞發燒離境」後果曝

獨／內埔翻版？遠百新年福袋頭獎「抽中自家人」惹議

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
有民眾投訴，遠百竹北店抽福袋活動價值12萬5000元的頭獎按摩椅得主竟然是遠百竹北店自家員工。圖／取自業者官方粉絲頁
有民眾投訴，遠百竹北店抽福袋活動價值12萬5000元的頭獎按摩椅得主竟然是遠百竹北店自家員工。圖／取自業者官方粉絲頁

屏東縣內埔鄉頭獎連2年汽車均由同一人摸到，4年前台中新光三越也遭爆福袋大獎1克拉鑽戒連2年都是同一家人抽中，中獎黑箱引發關注。有網友投訴遠百竹北店今年福袋頭獎得主，竟是被自家員工抽到，但業者強調，並無規範員工不能參加。

遠百竹北店今年大年初一推出小龍迎春福袋，憑全館當日單筆消費滿888元以上之發票及現金1000元即可購買福袋一只，獎項包括價值12萬5000元OGAWA御手溫感大師椅，以及最新的iPhone16、Roborock掃拖機器人等。

不過有民眾投訴，遠百竹北店抽福袋活動價值12萬5000元的頭獎按摩椅得主竟然是遠百竹北店自家員工，該人得獎後立即由姊姊在臉書社團出售換現金，他質疑「哪有這麼巧」，於是致電給百貨業者投訴，得到的結果竟然是「員工也可參加摸彩」，符合資格抽獎。

事發後也有網友認為不公，在竹北遠百粉絲頁留言諷刺：「恭喜從300名脫穎而出的頭獎中獎者，據說中頭獎是員工或其眷屬呢，果然在自家工作有如神助，恭喜恭喜」。投訴民眾也認為，就算符合資格觀感也不佳，如今站出來爆料「至少要讓其他參加者知道中頭獎的是員工」。

對此遠百竹北店表示，福袋抽獎活動並無規範百貨員工不可購買，只要當天憑Happy Go卡消費滿888元之發票及1000元現金即可購買，福袋限量300袋，袋中福袋號碼為隨機號碼，活動抽獎現場抽獎箱為正面公開的箱子，且有第三方見證人在現場，一切皆依活動辦法執行。

新竹某百貨公司業者也表示，類似試手氣的活動抽獎前籤跟獎項內容都會錄影存證，現場放籤也是等客人在現場才放入，抽獎順序依排隊發號碼牌而定，在DM上也有明確每個獎項的價值和機率表，「皆是公開、公平」。

遠百竹北店表示，福袋抽獎活動並無規範百貨員工不可購買，活動抽獎現場抽獎箱為正面公開的箱子，且有第三方見證人在現場。圖／取自業者官方粉絲頁
遠百竹北店表示，福袋抽獎活動並無規範百貨員工不可購買，活動抽獎現場抽獎箱為正面公開的箱子，且有第三方見證人在現場。圖／取自業者官方粉絲頁

福袋 竹北 頭獎

延伸閱讀

萊爾富福袋「台積電股票」第2位幸運兒出爐 首位得主現身「第一次買福袋就中大獎」

蘇巧慧、蕭美琴板橋合體 發福袋人氣旺、民眾排隊等合照

劉和然拜廟分送福袋向民眾拜年 不忘為新北爭取資源

蕭美琴桃園景福宮祈福 民眾排隊領福袋人龍繞廟整圈

相關新聞

獨／內埔翻版？遠百新年福袋頭獎「抽中自家人」惹議

屏東縣內埔鄉頭獎連2年汽車均由同一人摸到，4年前台中新光三越也遭爆福袋大獎1克拉鑽戒連2年都是同一家人抽中，中獎黑箱引發...

因應產業用水 桃市建3再生水廠

台灣近年高科技產業蓬勃發展，龐大用水也為水資源調度帶來挑戰。桃園市政府提出再生水發展計畫，正規畫興建桃北、文青、中壢等再...

芎林鍾屋夥房啟動修復 盼再現風華

新竹縣芎林鄉鍾屋夥房為縣定古蹟，依山勢而建的兩層式百年客家三合院，極富文史價值。新竹縣政府獲文化部4千萬元補助，昨啟動修...

苗栗𪹚龍補助少100萬 政治介入文化？

苗栗𪹚龍是客庄特有元宵民俗，昨天祥龍點睛，現場卻飄散濃厚政治味。受財政收支劃分法修正通過影響，苗栗市公所證實客委會補助...

「強𪹚出吉」苗栗𪹚龍邁入27年 苗栗市欲申請無形文化資產認證

苗栗𪹚龍邁入27年，中𪹚龍與北天燈、南烽炮、東寒單並稱元宵四大節慶，苗栗市長余文忠宣布與玉清宮合作，申請無形文化資產...

桃園置地廣場旁道路左彎車易與直行車擦撞 地方盼改善

桃園市中壢青埔地區新光影城至和逸飯店前領航北路三段與春德路方向，常發生汽車直接右轉未留意機車造成擦撞等情況，地方認為此路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。