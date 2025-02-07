獨／內埔翻版？遠百新年福袋頭獎「抽中自家人」惹議
屏東縣內埔鄉頭獎連2年汽車均由同一人摸到，4年前台中新光三越也遭爆福袋大獎1克拉鑽戒連2年都是同一家人抽中，中獎黑箱引發關注。有網友投訴遠百竹北店今年福袋頭獎得主，竟是被自家員工抽到，但業者強調，並無規範員工不能參加。
遠百竹北店今年大年初一推出小龍迎春福袋，憑全館當日單筆消費滿888元以上之發票及現金1000元即可購買福袋一只，獎項包括價值12萬5000元OGAWA御手溫感大師椅，以及最新的iPhone16、Roborock掃拖機器人等。
不過有民眾投訴，遠百竹北店抽福袋活動價值12萬5000元的頭獎按摩椅得主竟然是遠百竹北店自家員工，該人得獎後立即由姊姊在臉書社團出售換現金，他質疑「哪有這麼巧」，於是致電給百貨業者投訴，得到的結果竟然是「員工也可參加摸彩」，符合資格抽獎。
事發後也有網友認為不公，在竹北遠百粉絲頁留言諷刺：「恭喜從300名脫穎而出的頭獎中獎者，據說中頭獎是員工或其眷屬呢，果然在自家工作有如神助，恭喜恭喜」。投訴民眾也認為，就算符合資格觀感也不佳，如今站出來爆料「至少要讓其他參加者知道中頭獎的是員工」。
對此遠百竹北店表示，福袋抽獎活動並無規範百貨員工不可購買，只要當天憑Happy Go卡消費滿888元之發票及1000元現金即可購買，福袋限量300袋，袋中福袋號碼為隨機號碼，活動抽獎現場抽獎箱為正面公開的箱子，且有第三方見證人在現場，一切皆依活動辦法執行。
新竹某百貨公司業者也表示，類似試手氣的活動抽獎前籤跟獎項內容都會錄影存證，現場放籤也是等客人在現場才放入，抽獎順序依排隊發號碼牌而定，在DM上也有明確每個獎項的價值和機率表，「皆是公開、公平」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言