獨／內埔翻版？遠百新年福袋頭獎「抽中自家人」惹議

屏東縣內埔鄉頭獎連2年汽車均由同一人摸到，4年前台中新光三越也遭爆福袋大獎1克拉鑽戒連2年都是同一家人抽中，中獎黑箱引發關注。有網友投訴遠百竹北店今年福袋頭獎得主，竟是被自家員工抽到，但業者強調，並無規範員工不能參加。

遠百竹北店今年大年初一推出小龍迎春福袋，憑全館當日單筆消費滿888元以上之發票及現金1000元即可購買福袋一只，獎項包括價值12萬5000元OGAWA御手溫感大師椅，以及最新的iPhone16、Roborock掃拖機器人等。

不過有民眾投訴，遠百竹北店抽福袋活動價值12萬5000元的頭獎按摩椅得主竟然是遠百竹北店自家員工，該人得獎後立即由姊姊在臉書社團出售換現金，他質疑「哪有這麼巧」，於是致電給百貨業者投訴，得到的結果竟然是「員工也可參加摸彩」，符合資格抽獎。

事發後也有網友認為不公，在竹北遠百粉絲頁留言諷刺：「恭喜從300名脫穎而出的頭獎中獎者，據說中頭獎是員工或其眷屬呢，果然在自家工作有如神助，恭喜恭喜」。投訴民眾也認為，就算符合資格觀感也不佳，如今站出來爆料「至少要讓其他參加者知道中頭獎的是員工」。

對此遠百竹北店表示，福袋抽獎活動並無規範百貨員工不可購買，只要當天憑Happy Go卡消費滿888元之發票及1000元現金即可購買，福袋限量300袋，袋中福袋號碼為隨機號碼，活動抽獎現場抽獎箱為正面公開的箱子，且有第三方見證人在現場，一切皆依活動辦法執行。