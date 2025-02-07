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苗栗𪹚龍補助少100萬 政治介入文化？

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗𪹚龍活動昨天在玉清宮廣場舉行貓裏客家龍競技，承藝龍魂獲尊龍獎。圖／苗栗市公所提供
苗栗𪹚龍活動昨天在玉清宮廣場舉行貓裏客家龍競技，承藝龍魂獲尊龍獎。圖／苗栗市公所提供

苗栗𪹚龍是客庄特有元宵民俗，昨天祥龍點睛，現場卻飄散濃厚政治味。受財政收支劃分法修正通過影響，苗栗市公所證實客委會補助縮水50萬元，藍委邱鎮軍等地方人士致詞喊話「政治不要介入文化傳承」。

苗栗𪹚龍邁入第27年，與北天燈、南烽炮、東寒單並稱台灣元宵四大節慶。苗栗市公所昨在玉清宮廣場舉行祥龍點睛、神龍祈福等儀式，循古禮為13尾祥龍從頭至尾開光，群龍舞動搭配煙霧效果，彷彿神龍騰雲駕霧，市公所也宣布將申請無形文化資產認證，傳承𪹚龍文化。

不過受財劃法影響，客委會主委古秀妃去年12月24日到苗栗，就預告𪹚龍補助經費會減少。苗栗𪹚龍今年活動經費940多萬元，市公所證實，按往例爭取客委會補助200萬元，結果補助150萬元；台灣中油公司贊助款也從300萬元減至250萬元，公所須自籌因應100萬元缺口。

曾任苗栗市長的國民黨立委邱鎮軍致詞時忍不住「開炮」，直言文化傳承不要受政治影響，「選舉選輸了要翻桌」，希望朝野坐下來好好談，讓國家更進步。苗栗市民代表會主席陳仁杰也說，物價波動，補助又縮水，呼籲政治不要介入文化。苗栗市長余文忠說，文化傳承不是多少錢做多少事，而是把事情做更好。

苗栗縣長鍾東錦雖緩頰表示，希望在苗栗不要分黨派，文化、建設共同來推動，但「近來政治混亂，不是很好的情形」，各黨派趕快坐下來談，地方才知道怎麼做，不然像現在不知有無這筆經費、補助多或少，地方會左右為難。

客委會副主委范佐銘、台灣中油副總經理黃榮裕都到場，兩人都肯定𪹚龍是文化傳承的盛事，但未說明補助經費縮水問題。

苗栗𪹚龍活動今年邀請親子、社區、新住民及國際學生參與體驗，還請來大陸武漢的漢陽高龍團隊演出，演出詳情可上「苗栗𪹚龍」臉書粉絲專頁查詢。

客委會 苗栗市 邱鎮軍

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