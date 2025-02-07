劉士毅返苗栗故鄉成立舞空術龍隊 圓愛女遺願

2025苗栗元宵（火旁）龍系列活動今天點睛揭開序幕，在13尾祥龍中，舞空術龍隊的黑色巨龍格外醒目，團長劉士毅表示，回鄉成立表演團隊，背後動力來自為癌逝女兒實現遺願。

2017年台北世大運開幕式，劉士毅告訴中央社記者，一段空中飛人表演令人印象深刻，為體壇盛事留下驚艷一幕，他就是當時幕後團隊的技術指導總監。

他說，當晚在現場看表演的9歲女兒突然頭暈嘔吐，事後就醫檢查竟確診腦癌，他與妻子陳慧芩想盡辦法不惜賣房籌錢為女兒醫病，但仍不敵病魔擴散速度，1個多月後，愛女不幸離世。

女兒病逝，劉士毅表示，隔年結束在台北長達20年的高空特技指導工作，偕妻子陳慧芩返回苗栗家鄉在三義成立表演劇團、工作坊，以無償方式陪伴偏鄉孩童、青少年，傳授技藝，多年來默默為苗栗地方藝文扎根。

「女兒過世前總希望我們能回鄉，教她和同學一起表演」劉士毅說，女兒的遺願是他回鄉的動力，過去與妻子北漂期間，女兒留在家鄉隔代教養，如今把對女兒的愛轉移到家鄉其他孩子身上，也算是彌補。

陳慧芩表示，小時候沒有優渥家境，透過表演藝術才有機會出國看看外面的世界，回鄉開課就是希望教小朋友透過表演，拓展另一番視野。她也發現，部分隔代教養、過動傾向或是原本課業成績並不突出的孩子，卻能在接觸表演藝術後，逐漸建立起自信。

她指出，藝術陪伴、帶領家鄉孩童多年，至今團隊部分成員就是女兒生前的同學，去年大家共同創作演出的舞劇，還在縣府舉辦年度表演藝術節擔綱壓軸大戲；此外，團隊也嘗試製作糊龍、組成龍隊，為傳承在地客庄文化盡一分力。

「舞空術龍隊」去年以充滿仙氣的白龍首度在苗栗元宵節慶（火旁）龍活動中亮相，劉士毅指出，今年製作出威武的黑龍同樣吸引眾人目光，並在客家龍競技比賽中拿下御龍獎。

劉士毅表示，有感於近幾年天災，黑、白分別代表象徵陰陽的地界與天界，希望黑龍為民除煞，一掃過去不好時運，帶來嶄新風調雨順，祈求今年更好。