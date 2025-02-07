芎林鍾屋夥房啟動修復 盼再現風華

新竹縣芎林鄉鍾屋夥房為縣定古蹟，依山勢而建的兩層式百年客家三合院，極富文史價值。新竹縣政府獲文化部4千萬元補助，昨啟動修復工程，預計2026年8月完工，地方期待完工後串連周邊產業，再造觀光亮點。

鍾屋夥房創建於1910年代中期，為鍾氏家族宅院，一堂五橫建物規模宏大，右橫屋因地形變化而形成兩層建築，因應鍾姓家族以製茶營生，右橫屋第一層為製茶工廠及豬舍，第二層為製茶工人宿舍，工法樸實自然，見證鹿寮坑地區茶產業歷史。

縣府文化局近年陸續替芎林鍾屋夥房完成修復及再利用計畫、修復設計等階段工作後，獲文化部文化資產局核定4千萬元展開修復，昨天開工包括縣長楊文科、芎林鄉長黃正彪、鍾氏家族子孫及工程團隊都到場上香祈福，祈求工程順利圓滿。

鍾屋夥房修復內容有屋面、木構件、地坪、牆體、門窗及全區周邊環境修復，除了環境教育公共展示空間外， 其餘空間可能導入咖啡廳或民宿等，未來由所有權人規畫。

所有權人代表鍾更明說，家族感謝縣府向中央爭取經費，期許修復如期完工。