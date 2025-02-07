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因應產業用水 桃市建3再生水廠

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

台灣近年高科技產業蓬勃發展，龐大用水也為水資源調度帶來挑戰。桃園市政府提出再生水發展計畫，正規畫興建桃北、文青中壢等再生水廠，預計至2046年每日將可提供21.06萬噸再生水，約占全國再生水供應總量的3分之1，盼滿足產業用水需求。

以台積電為例，用水量從2016年的每日3.86萬噸大增至2023年的92.5萬噸，台灣雖雨量多，但降雨分布不均，凸顯水資源供需失衡。

因應未來產業發展需求，桃園採多元供水策略，水務局長劉振宇表示，桃市已先規畫桃北、文青及中壢3大再生水廠，其中桃北再生水廠預計2025年6月完成第一期工程，將供應中油、南亞錦興廠及觀音工業區使用每日4萬噸再生水，文青廠預計2027年3月啟用，中壢廠則預計2029年供水。

劉振宇表示，市府也正評估設置汙一廠、汙二廠及楊梅廠等再生水設施，為確保水資源永續，市府也規定新開發的產業園區，若用水量達每日2萬噸以上，必須使用50%以上的再生水。

副市長蘇俊賓、王明鉅表示，將請水務局調查研議各工業聚落屬性，依供水需求媒合設置相關設施，並以產業發展方向為基礎進行長遠規畫，於龍潭科學園區3期等產業園區周邊興建水資源中心及再生水廠，就近提供用水，讓產業發展更完善。

中壢 文青 水資源

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