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「強𪹚出吉」苗栗𪹚龍邁入27年 苗栗市欲申請無形文化資產認證

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗𪹚龍今天在玉清宮廣場舉行貓裏客家龍競技，承藝龍魂獲尊龍獎。圖／苗栗市公所提供
苗栗𪹚龍今天在玉清宮廣場舉行貓裏客家龍競技，承藝龍魂獲尊龍獎。圖／苗栗市公所提供

苗栗𪹚龍邁入27年，中𪹚龍與北天燈、南烽炮、東寒單並稱元宵四大節慶，苗栗市長余文忠宣布與玉清宮合作，申請無形文化資產認證，爭取包括文化部補助，挹注更多資源，保存傳承文化。

2025苗栗𪹚龍今天在玉清宮廣場，辦理祥龍點睛、神龍祈福，及貓裏客家龍競技，依古禮為13尾祥龍，由眼、耳、鼻、天庭至龍身到龍尾開光，群龍舞動搭配煙霧效果，一時之間彷彿神龍騰雲駕霧。

13尾祥龍連成祈福龍陣，民眾湧入沾龍氣祈求新的一年好運旺來，平安大吉，市公所還發送祈福紀念品，現場熱鬧滾滾，隨後10尾龍隊參加貓裏客家龍競技，尊龍獎福苗龍藝、承藝龍魂、二岡坪祥龍隊，獎金各6萬元；御龍獎苗栗神龍舘、舞空術龍隊、田寮龍藝，獎金各4萬元；潛龍獎照天龍藝隊、三光龍藝隊、、聯大文觀系舞龍隊、福星社區女子舞龍隊，各獲獎金3萬元。

余文忠說，苗栗𪹚龍今年主題「強𪹚出吉」，強調全民參與，親子、社區、新住民及國際學生組龍隊或體驗，大、小龍近30尾，此外，邀請到國家非物質文化遺產大陸武漢的漢陽高龍團隊演出，並安排2月8日、9日傍晚5點半，分別在竹南鎮龍鳳宮、頭份市永貞宮表演。

苗栗𪹚龍是特有客家民俗，有越𪹚越旺之意，也是元宵四大節慶活動，公所與玉清宮合作，將申請無形文化資產認證，如果明年通過，除了客委會、台灣中油公司、台灣電力公司，及長春石油化學公司等補助或贊助，爭取文化部補助，挹注更多的資源，保存傳承文化。

市公所指出，𪹚龍系列活動，2月8日𪹚龍嘉年華，55組團隊從玉清宮前建功街，踩街表演到縣議會，下午4點至晚上11點在高鐵、台鐵苗站都有接駁車；9日𪹚龍之夜在後龍溪河濱公園，下午5點到晚上6點半有親子舞龍、霹靂𪹚龍體驗，下午3點至晚上11點在高鐵、台鐵苗站都有接駁車；14日晚上10點在嘉盛里五文昌廟「化龍返天」，詳情可上「苗栗𪹚龍」臉書粉絲專頁。

苗栗𪹚龍今天在玉清宮廣場祥龍點睛，13尾龍隊開光點睛後活靈活現。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍今天在玉清宮廣場祥龍點睛，13尾龍隊開光點睛後活靈活現。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍今天在玉清宮廣場舉行貓裏客家龍競技，福苗龍藝獲尊龍獎。圖／苗栗市公所提供
苗栗𪹚龍今天在玉清宮廣場舉行貓裏客家龍競技，福苗龍藝獲尊龍獎。圖／苗栗市公所提供

客家 文化資產 苗栗市

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