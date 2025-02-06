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桃園置地廣場旁道路左彎車易與直行車擦撞 地方盼改善

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市中壢青埔地區新光影城至和逸飯店前領航北路三段與春德路方向，常發生汽車直接右轉未留意機車造成擦撞等情況，地方認為此路段道路規畫需要適度改善，以降低事故的發生頻率。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢青埔地區新光影城至和逸飯店前領航北路三段與春德路方向，常發生汽車直接右轉未留意機車造成擦撞等情況，地方認為此路段道路規畫需要適度改善，以降低事故的發生頻率。記者翁唯真／攝影

桃園市中壢青埔地區新光影城至和逸飯店前領航北路三段與春德路方向，常發生汽車直接右轉未留意機車造成擦撞等情況，地方認為此路段道路規畫需要適度改善，以降低事故發生頻率。桃園市交通局回應，將增設匯入慢車道減速注意來車標誌，及調整號誌時間。

領航北路三段為雙向共6線道，快慢車道中間有中央分隔島，市議員黃崇真、彭俊豪表示，許多汽車下交流道後，會沿著領航北路三段，要左轉迴轉至置地廣場停車，或是延領航北路三段繼續走，不過因號誌時間供左轉春德路僅2秒，加上路幅寬，若角度未抓好，直行機車又起步，容易相撞，先前就發生過車禍。

黃崇真說，除迴轉狀況，還有快車道要切進慢車道時，與直行機車也容易有擦撞危險，因此會勘希望相關單位可以著手改善，增加用路人行車安全。

交通局交通工程科回應，領航北路三段快車道往置地廣場方向處，將增設匯入慢車道減速注意來車告示牌，並增加原先領航北路左轉春德路方向全紅秒數至約4至5秒。

交工科說，告示牌部分預計今年4月增設完成，費用約8000元；另號誌部分已於今日調整完成。

黃崇真也建議，桃園市各路口有安心左轉、行人早開及左轉專用等各式燈號，目的都是希望增加行車安全，期待市府可以持續全面盤點各路口並因地制宜，讓交通可以更加完善。

桃園市中壢青埔地區新光影城至和逸飯店前領航北路三段與春德路方向，常發生汽車直接右轉未留意機車造成擦撞等情況，地方認為此路段道路規畫需要適度改善，以降低事故的發生頻率。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢青埔地區新光影城至和逸飯店前領航北路三段與春德路方向，常發生汽車直接右轉未留意機車造成擦撞等情況，地方認為此路段道路規畫需要適度改善，以降低事故的發生頻率。記者翁唯真／攝影

告示牌 桃園 車道

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