快訊

綠委缺席立院團拜 韓國瑜自嘲恐最後一次：快被罷免了

NBA／湖人爭冠最後一塊拼圖？向黃蜂交易來主力中鋒威廉斯

5檢察官與吳乃仁餐敘有違失均送個案評鑑！北檢行政調查結果全文曝

聽新聞
0:00 / 0:00

高科技產業用水需求高 桃市建3再生水廠

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府提出再生水發展計畫，預計將興建桃北、文青、中壢等再生水廠，盼滿足產業用水需求。圖為桃北再生水廠完工示意圖。圖／市府提供
桃園市政府提出再生水發展計畫，預計將興建桃北、文青、中壢等再生水廠，盼滿足產業用水需求。圖為桃北再生水廠完工示意圖。圖／市府提供

台灣近年高科技產業蓬勃發展，龐大用水也為水資源調度帶來挑戰。桃園市政府提出再生水發展計畫，預計將興建桃北、文青中壢等再生水廠，預計至2046年每日將可提供21.06萬噸再生水，約占全國再生水供應總量的3分之1，盼滿足產業用水需求。

高科技產業用水需求日益高漲，以台積電為例，用水量從2016年的每日3.86萬噸大幅增至2023年的92.5萬噸，台灣雖雨量多，但降雨分布不均，總蓄水量也僅能供國內使用1.5個月，凸顯水資源供需失衡。

因應未來產業發展需求，桃園採取多元供水策略，水務局長劉振宇表示，桃市目前規畫桃北、文青及中壢3大再生水廠，其中桃北再生水廠已進入興建階段，預計2025年6月完成第一期工程，文青廠預計2027年3月啟用，中壢廠則預計2029年供水。

按計畫，桃北再生水廠第一期將供應中油、南亞錦興廠及觀音工業區每日4萬噸再生水，全期供水可達每日11.2萬噸；文青廠供應華亞科技園區內美光晶圓、穩懋半導體，全期供水約每日1.06萬噸；中壢再生水廠則預計供應中壢產業園區及龍潭科學園區，分4期建設，全期每日8.8萬噸再生水。

劉振宇表示，除目前興建中的桃北、文青及中壢再生水廠外，市府也正評估設置汙一廠、汙二廠及楊梅廠等再生水設施，預計至2046年將提供每日21.06萬噸的再生水；為確保水資源永續，市府也規定新開發的產業園區，若用水量達每日2萬噸以上，必須使用50%以上的再生水。

副市長蘇俊賓、王明鉅表示，將請水務局以各工業聚落屬性進行調查研議，依供水需求媒合設置相關設施，確保供水穩定度，也會以產業發展方向為基礎進行長遠規畫，於龍潭科學園區3期等產業園區周邊興建水資源中心及再生水廠，就近提供用水，讓未來產業發展更完善。

中壢 文青 水資源

延伸閱讀

中壢天祥醫院新開幕，融合飯店設計、AI、專業團隊成亮點

中壢楊梅2老翁不敵低溫寒流迷路 暖警好心找到回家的路

巿民倒垃圾塞紅包…累積17萬 桃市清潔隊心意轉贈社福團體

民眾小年夜吃完泰式料理吐又拉 桃市衛生局說話了

相關新聞

高科技產業用水需求高 桃市建3再生水廠

台灣近年高科技產業蓬勃發展，龐大用水也為水資源調度帶來挑戰。桃園市政府提出再生水發展計畫，預計將興建桃北、文青、中壢等再...

影／苗栗𪹚龍補助少50萬 地方喊話政治不要介入文化傳承

財政收支劃分法修正通過後，苗栗𪹚龍遭點名補助經費會減少，苗栗市公所證實客委會補助縮水50萬元，今天祥龍點睛登場，立委邱...

有興趣別錯過！雪霸「高山流水記趣」即起開放網路報名

雪霸國家公園管理處每年都有多項保育研究計畫進行，去年研究團隊在武陵園區七家灣溪進行溪流生態系綜合型調查，將於2月22日上...

台灣燈會在桃園 AI環境衛生辨識配夜視揪亂丟垃圾

桃園市環保局表示，2025台灣燈會重返桃園將吸引大批遊客，為了提升賞燈環境品質，燈會展區周遭導入AI環境衛生辨識系統，稽...

桃園會稽掩埋場又火警 地方醞釀封場

桃園市虎頭山的會稽掩埋場前晚7時許火警，出動上百名消防員灌救6個半小時後撲滅。由於掩埋場近年屢傳火警，前晚大火濃煙惡臭隨...

果農福音 快篩箱測草莓染病植株

苗栗縣大湖鄉素有「草莓王國」美名，草莓產量近年受病害侵擾有減產趨勢，工研院與農改場合作打造植物病害快篩行動箱，可檢測老葉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。