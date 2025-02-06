高科技產業用水需求高 桃市建3再生水廠

台灣近年高科技產業蓬勃發展，龐大用水也為水資源調度帶來挑戰。桃園市政府提出再生水發展計畫，預計將興建桃北、文青、中壢等再生水廠，預計至2046年每日將可提供21.06萬噸再生水，約占全國再生水供應總量的3分之1，盼滿足產業用水需求。

高科技產業用水需求日益高漲，以台積電為例，用水量從2016年的每日3.86萬噸大幅增至2023年的92.5萬噸，台灣雖雨量多，但降雨分布不均，總蓄水量也僅能供國內使用1.5個月，凸顯水資源供需失衡。

因應未來產業發展需求，桃園採取多元供水策略，水務局長劉振宇表示，桃市目前規畫桃北、文青及中壢3大再生水廠，其中桃北再生水廠已進入興建階段，預計2025年6月完成第一期工程，文青廠預計2027年3月啟用，中壢廠則預計2029年供水。

按計畫，桃北再生水廠第一期將供應中油、南亞錦興廠及觀音工業區每日4萬噸再生水，全期供水可達每日11.2萬噸；文青廠供應華亞科技園區內美光晶圓、穩懋半導體，全期供水約每日1.06萬噸；中壢再生水廠則預計供應中壢產業園區及龍潭科學園區，分4期建設，全期每日8.8萬噸再生水。

劉振宇表示，除目前興建中的桃北、文青及中壢再生水廠外，市府也正評估設置汙一廠、汙二廠及楊梅廠等再生水設施，預計至2046年將提供每日21.06萬噸的再生水；為確保水資源永續，市府也規定新開發的產業園區，若用水量達每日2萬噸以上，必須使用50%以上的再生水。

副市長蘇俊賓、王明鉅表示，將請水務局以各工業聚落屬性進行調查研議，依供水需求媒合設置相關設施，確保供水穩定度，也會以產業發展方向為基礎進行長遠規畫，於龍潭科學園區3期等產業園區周邊興建水資源中心及再生水廠，就近提供用水，讓未來產業發展更完善。