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影／苗栗𪹚龍補助少50萬 地方喊話政治不要介入文化傳承

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗𪹚龍點睛今天熱鬧登場，散發了政治味。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍點睛今天熱鬧登場，散發了政治味。記者范榮達／攝影

財政收支劃分法修正通過後，苗栗𪹚龍遭點名補助經費會減少，苗栗市公所證實客委會補助縮水50萬元，今天祥龍點睛登場，立委邱鎮軍等人喊話政治不要介入文化傳承，苗栗市長余文忠則強調還是會做更好！

苗栗𪹚龍是客家庄特有的元宵民俗，今年邁入第27年，中𪹚龍與北天燈、南蜂炮、東寒單齊名，今年活動經費940多萬元，但財劃法修正通過後，古秀妃於去年12月24日到苗栗，表示財劃法修法通過，客委會整體預算將會減少28%，包括苗栗重要文化活動𪹚龍補助經費將會減少，今天苗栗𪹚龍點睛，市公所今天證實確實縮水了，不過，余文忠說，文化傳承不是多少錢做多少事，而是想要把事情做更好。

市公所如往例爭取客委會補助200萬元，結果補助150萬元，台灣中油公司贊助款，也從300萬元，減少到250萬元，100萬元的缺口，公所規畫自籌因應，國民黨邱鎮軍至詞時開第一槍。

邱鎮軍認為文化傳承不要受政治影響，選舉選輸了要翻桌，希望坐下來與執政黨好好談，讓台灣、國家更進步，苗栗市民代表會主席陳仁杰致詞也回應，表示物價波動，補助又縮水，呼籲政治不要介入文化傳承。

苗栗縣長鍾東錦則指出，希望在苗栗不要分黨派，文化、建設共同來推動，政治是祥和的，但近來政治混亂，不是很好的情形，各黨派趕快坐下來談，中央有中央規矩，比較好做事，地方才知道怎麼做，不然像現在也不知道有沒有這條經費，或是補助有沒有減少，地方要做或不做都不是。

今天苗栗𪹚龍祥龍點睛，場面相當盛大，客委會副主委范佐銘、台灣中油副總經理黃榮裕都到場，兩人也都肯定𪹚龍是文化傳承的盛事，但並未就補助經費縮水部分多加說明。

苗栗𪹚龍點睛今天熱鬧登場，散發了政治味。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍點睛今天熱鬧登場，散發了政治味。記者范榮達／攝影

客委會 苗栗市 邱鎮軍

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