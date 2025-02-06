有興趣別錯過！雪霸「高山流水記趣」即起開放網路報名

雪霸國家公園管理處每年都有多項保育研究計畫進行，去年研究團隊在武陵園區七家灣溪進行溪流生態系綜合型調查，將於2月22日上午在台中市國立公共資訊圖書館國際會議廳辦「高山流水記趣」成果發表會，即日起開放網路報名，共150個名額。

雪管處指出，這場發表會將帶領民眾接觸高山溪流調查，進一步瞭解雪霸國家公園豐富的高山溪流資源，歡迎對碳匯、台灣櫻花鉤吻鮭或雪霸國家公園有興趣的民眾前來參加。

雪霸管理處表示，雪管處每年精選前一年精彩豐富的研究調查成果，邀研究團隊公開分享，今年演講主軸為「高山流水記趣」；研究團隊調查地點在武陵園區的七家灣溪進行溪流生態系綜合型調查，項目涵括碳匯、水文與水質、環境塑膠微粒、水棲昆蟲、魚類、兩生類及鳥類等。

雪管處特別邀請綜整計畫的國立中興大學林幸助終身特聘教授分享七家灣溪最新碳匯研究成果，還有農業部生物多樣性研究所楊正雄助理研究員分享七家灣溪流魚類調查「台灣櫻花鉤吻鮭數魚調查方式以及調查甘苦談」，盼透過第一線研究人員的分享，讓民眾瞭解雪霸國家公園長期生態調查成果及資源調查的重要性。