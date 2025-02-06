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台灣燈會在桃園 AI環境衛生辨識配夜視揪亂丟垃圾

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園環保局在台灣燈會展期派出有燈會主題的電動摩托車，取締亂丟垃圾。圖／環保局提供
桃園環保局在台灣燈會展期派出有燈會主題的電動摩托車，取締亂丟垃圾。圖／環保局提供

桃園市環保局表示，2025台灣燈會重返桃園將吸引大批遊客，為了提升賞燈環境品質，燈會展區周遭導入AI環境衛生辨識系統，稽查人員巡查一律使用電動機車與行車記錄器，營造乾淨舒適的展場。

環保局長陳世偉指出，台灣燈會為國際大型活動，往年因人潮導致亂丟垃圾的問題屢見不鮮，不僅影響環境，也損及國際形象，因此這次灣燈會展場及周邊熱點區域會布設AI環境衛生辨識系統，這套系統具備800萬畫素、自動對焦、紅外線夜視及網路自動傳輸等功能，當偵測到亂丟垃圾的行為，AI攝影機可自動辨識截取違規畫面，稽查人員後續不需耗費心力眼力搜尋違規行為，藉由前端硬體接收影像，回傳至後端管理平台及可以判斷，確認違規事實後立即告發，並同步通報管理單位即時清理，迅速恢復市容整潔，自動系統也用在桃園主要道路取締亂丟垃圾。

環管處長張書豪表示，台灣燈會在桃園除了架設AI環境衛生辨識，展區巡檢的電動機車車身會布置「光聚千塘串桃園」主題識別，並配備高清攝影機，全天候紀錄巡檢過程，藉此及時發現並有效遏制汙染環境的行為。呼籲參與燈會的每位遊客都應該主動維護公共環境，共同打造清潔、文明的賞燈體驗，為2025台灣燈會留下美好印象。

環保局提醒，科技執法設備區域都會架設告示牌，善盡告知義務並提醒民眾「本路段科技執法、取締亂丟垃圾」。科技執法設備的設置，主要是為了遏止民眾亂丟垃圾、提升公共意識，並非以告發處分為目的，如民眾仍心存僥倖，亂丟垃圾行為一經查獲，將依違反廢棄物清理法第27條處1200至6000元罰鍰。

環保局平時用在道路取締亂丟垃圾的自動AI自動辨識系統，台灣燈會也要派上場。圖／環保局提供
環保局平時用在道路取締亂丟垃圾的自動AI自動辨識系統，台灣燈會也要派上場。圖／環保局提供

台灣燈會 桃園 電動機車

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