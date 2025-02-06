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桃園會稽掩埋場又火警 地方醞釀封場

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑周嘉茹／桃園報導
位於桃園市虎頭山的會稽垃圾掩埋場前晚發生大火，鐵皮屋建物陷入火海，消防局獲報灌救。圖／桃園市消防局提供
位於桃園市虎頭山的會稽垃圾掩埋場前晚發生大火，鐵皮屋建物陷入火海，消防局獲報灌救。圖／桃園市消防局提供

桃園市虎頭山的會稽掩埋場前晚7時許火警，出動上百名消防員灌救6個半小時後撲滅。由於掩埋場近年屢傳火警，前晚大火濃煙惡臭隨風飄散影響下風處3區26里，民代批如不定時炸彈，地方醞釀發起「封場」行動。桃市環保局回應，將調整清運模式、減少堆置。

會稽掩埋場內鐵皮建物前晚突然燃起熊熊火光，建物內擺放的資源回收物、家具、冷氣等家電及一輛車輛被燒毀。環保局說明，會稽掩埋場為暫存場，春節前因為資收物數量是平時2倍，資收物暫置多，待年後陸續轉運至平鎮區資收細分類場。前晚不排除回收物夾雜鋰電池等易燃物釀災。

由於會稽掩埋場前年曾連燒26小時帶來臭味空汙，前晚火警再度掀起地方怒火。汴洲里長楊鑫坤不滿表示，掩埋場平均1年半就燒1次，地方反彈已久，市府升格前就承諾掩埋場會封場去化，至今沒有兌現，還不斷發生火警，要求市府盡快兌現縣府時期承諾封場，去化垃圾和回收物。

會稽掩埋場周邊汴洲、會稽、會樂、寶山、大業、大有、大興、三元、春日、忠義、寶民和福元等12里的里長昨下午開會，決議組「會稽掩埋場封場自救會」，要力阻垃圾與回收物再進掩埋場。

市議員黃瓊慧說，市府應針對掩埋場成立專案小組，並檢討掩埋場去留、管理與環保公園草皮底下垃圾問題。

市議員黃家齊也直言掩埋場像不定時炸彈，要求市府做好監控與自動灑水等防災措施。

桃園市環保局指出，虎頭山資源回收暫置場前晚火警，因位在風景特定區，山下又是密集的住宅區，現場偵測器有發揮作用，值班隊員第一時間通報消防局，加上場內有分4區暫置並做好防火區隔，火勢局限於室內作業區未擴大。後續監控空氣品質，總揮發性有機物濃度數值未超標。

環保局也說明，近兩年也投入超過8千萬元，提升掩埋場消防及監控設備，包括增設地下水井、修沼氣管系統、紅外線熱顯像監控系統等，但封場有難度，因為桃園區暫無其他可轉運調度之處，但正積極研議調整清運模式與去化策略。

環保局

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