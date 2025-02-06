果農福音 快篩箱測草莓染病植株

苗栗縣大湖鄉素有「草莓王國」美名，草莓產量近年受病害侵擾有減產趨勢，工研院與農改場合作打造植物病害快篩行動箱，可檢測老葉挑出健康草莓植株。春節後大湖二期花結的果實成熟，量多質佳且價格下降，農會預估可持續到228連假過後，歡迎遊客採果。

工研院中分院副執行長李士畦說，草莓是台灣重要採果觀光產業，每年草莓季估計帶來18億元產值，其中9成的生產面積在苗栗縣，但近年農作物病蟲害問題加劇，使草莓遭受炭疽病、萎凋病等侵害，影響品質。

工研院在經濟部專案補助下，運用可攜式即時核酸檢測平台技術，與農業部苗栗區農業改良場合作打造植物病害快篩行動箱，「一卡皮箱」帶進草莓園檢測老葉，最快1小時檢測出病害植株，農民即可立即精準施藥或移除感染株，避免擴散。

苗栗大湖草莓栽種面積約400公頃，今年春節連假吸引許多採果人潮。大湖地區農會總幹事徐欽志說，草莓近年受病害侵擾，農民得不斷補植，今年產量相較去年有減少，草莓可以生產5期，最長產季可到母親節。