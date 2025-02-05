竹北天坑建案復工鄰損未和解 竹縣府：會監督建商處理

新竹縣竹北市「豐采五二○」建案釀多次天坑意外，停工1年多。新竹縣政府昨原則同意復工，鄰近的大有可為社區全體住戶今晚發出聲明，強烈要求新竹縣政府應介入監督把關，確保豐邑建設在復工前完成所有鄰損協商，並提出具體可行的修復計畫。縣府晚間回應，目前是復工階段，離取得使用執照還有好幾年，一定依法要求豐邑建設妥為處理鄰損問題。

新竹縣政府今天晚間回應，依照「新竹縣建築爭議處理辦法」鄰損和解完成時間應該要在取得使用執照前，目前是復工的階段，取得使用執照之前，縣府一定會依法要求及監督豐邑建設妥為處理鄰損問題。

目前豐邑建設已經針對社區提出「修復」的部分派工修復，修復完成者已簽署派工文件，尚未修復者，縣府將要求豐邑建設加派人手盡速完成。

針對「鄰損賠償」部分，縣府全力協助住戶協商，除可依「新竹縣建築爭議處理辦法」相關規定來辦理，若雙方無法形成共識，也可尋第三方公正單位進行鄰損鑑價的鑑定報告，與此同時，縣府現正洽詢相關第三方公正單位媒合予社區的方案，以利「鄰損賠償」的解決；另外，縣府要求豐邑建設所繳交1億元的鄰損擔保金，是具有鄰損保證償還的責任。

新竹縣府並表示，以最高標準落實「安全至上、公開透明」原則處理復工議題，去年9月2日由專案小組會議參酌台北市土木技師公會的安全鑑定報告，提出4項決議，獲得包含社區代表在內之與會代表贊成，要求豐邑公司全面落實4項安全決議，針對此4項決議，專案小組多次開會邀集社區代表、里長等關係人及三方技師參與，於去年12月27日及今年1月20日逐步確認4項決議均已落實，故今年1月24日縣府針對其復工申請原則同意備查。