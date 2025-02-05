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鄰損未和解！竹北天坑建案復工 大有可為社區要縣府監督把關

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
竹北「豐采五二○」建案在前年4月27日因施工導致道路坍塌，至今停工一年多。記者郭政芬／攝影
竹北「豐采五二○」建案在前年4月27日因施工導致道路坍塌，至今停工一年多。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市「豐采五二○」建案釀多次天坑，停工1年多。新竹縣政府昨原則同意復工，大有可為社區全體住戶今晚發出聲明，強烈要求新竹縣政府應介入監督把關，確保豐邑建設在復工前完成所有鄰損協商，並提出具體可行的修復計畫。

聲明指出，自「豐采五二○」開挖施工後，社區公設持續受損嚴重，公設鄰損協商至今仍有近百項仍有認定爭議，住戶面臨長期居住安全疑慮。天坑案爆發後，縣長、前處長皆向住戶保證未完成鄰損賠償前不可能復工，因此要求縣府務必要讓豐邑建設提交完整的「鄰損協商計畫」，並交由專案小組審查及後續進度追蹤，以確保住戶權益。

聲明也指出，自天坑事件發生近2年以來，社區居民的生活與精神皆受到嚴重衝擊，修復工程卻遙遙無期，要求縣府介入督促，確保豐邑建設確實履行賠償與修復承諾，而非讓住戶繼續無助等待。

聲明也提到，天坑事件前後共發生6次坍塌，造成重大公共安全危機，成為全國矚目的案件。然而，縣府僅依照法定程序審核復工計畫，卻未積極保障受害住戶的權益。依法行政只是最低標準，縣府作為人民的最後一道防線，應該以更高標準審查復工計畫，而非等到建案申請使用執照時才要求豐邑完成鄰損協商。如此消極的監督方式，只會讓受害住戶陷入更深的困境。

「面對財團，我們宛如小蝦米對抗大鯨魚」，聲明強調，若豐邑建設僅依照新竹縣鄰損爭議辦法，提撥保證金卻未與住戶完成鄰損賠償，縣府是否仍會核發使用執照？全體住戶無法接受這種情況，縣府應該拿出更積極的作為，確保豐邑建設落實賠償與修復責任，而非讓受害住戶自生自滅。

「政府的責任不只是依法行政，更應主動介入、積極作為，真正為民眾把關」，聲明再次重申，豐邑建設應於復工前，提出完整的鄰損協商計畫，並確保社區及受損住戶的賠償與修復進度。縣府也應立即召開專案小組，審查復工計畫與鄰損協商計畫的完整性，並以更高標準審查復工計畫，而非僅依照最低標準最後發放使用執照。

住戶 豐邑

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