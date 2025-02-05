苗栗頭份行人庇護島接連挨撞 民眾議論：庇護島安全嗎?

49歲宋姓男子今天下午從台中駕車返家途中，行經苗栗縣頭份市中央路、文化街口時，不明原因自撞中央路分隔島的行人庇護島，車輛受損嚴重，發出的巨響讓附近店家和路人嚇了一大跳，男子撞車後胸悶送醫，酒測值0，事故發生原因和責任待調查釐清。

昨天清晨7點多頭份市自強路與東民路口發生事故，住新竹的胡姓男子駕車到頭份上班途中，疑似突然暈眩自撞人行庇護島，今天再度發生車輛撞上庇護島的車禍，引起地方議論。

頭份警分局表示，今天下午2點09分接獲頭份市中央路與文化街口發生交通事故的通報，員警趕往現場處理 ，初步調查宋姓男子駕駛轎車從台中返家途中，沿中央路由西往東方向直行，不慎碰撞分隔島導致車輛受損，當事人胸悶送醫，肇事責任警方調查釐清中。

下午車禍發生時，撞擊力道猛烈，轎車車頭毀損嚴重，引擎室的機件都噴飛出，行人庇護島燈桿的上端因撞擊折倒，附近居民表示去年8月間，劉姓男子騎機車載9歲女兒行經這處路口，也發生自撞行人庇護島的意外，劉姓男子腦出血重傷、女兒輕傷。