草莓經濟連年遭遇病害 工研院「一卡皮箱」成防治利器

苗栗縣大湖鄉是國內草莓最大產地，但受病害、天候等因素影響，農民得不斷補植或選用抗病害強的品種，工研院在經濟部產業技術司科技專案補助下，與農業部苗栗區農業改良場合作打造植物病害快篩行動箱，可直接「現採」老葉檢測，成為挑選健康草莓植株的最新利器。

工研院中分院副執行長李士畦表示，草莓是台灣重要採果觀光產業，每年草莓季估計可帶來18億元產值，其中9成的生產面積位於苗栗縣，每年的種苗需求量高達2500萬株，但近年全球暖化，農作物病蟲害問題加劇，使草莓連年遭受炭疽病、萎凋病等病害侵襲，也影響育苗、產果及整體品質。

李士畦表示，草莓炭疽病有潛伏性，肉眼難以分辨，且帶有傳播能力，如果潛藏在種苗，種植後恐在田間傳染給其他健康草莓植株，造成農民嚴重損失，為協助農民守護健康草莓苗，工研院運用可攜式即時核酸檢測平台技術，開發出結合病原分離純化與核酸萃取的行動箱，可大幅提升檢測效率。

他說，相較過去草莓炭疽病檢測技術，酒精法需要10至14天、巢式PCR需1至2天才能得知檢測結果，且檢測地點必須在實驗室進行；快篩行動箱如同「一卡皮箱」，帶進草莓園可現地檢測，最快1小時就有檢測結果，快速辨識出病害植株，可大幅提升防治效率，且植物病害檢測試劑技術從過去需要低溫保存，現在創新技術突破可在常溫保存，增加農民使用方便性。