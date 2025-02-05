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產值年逾10億 苗栗大湖草莓「主力」二期果開始上市迎佳音

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉及周邊鄉鎮是國內草莓最大產地，也是地方採果觀光的經濟命脈。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大湖鄉及周邊鄉鎮是國內草莓最大產地，也是地方採果觀光的經濟命脈。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣大湖鄉素有「草莓王國」美名，與鄰近的獅潭、卓蘭等地占了全國產量九成，春節過後草莓二期花結的果實已開始上市，二期果不但數量多、品質佳，且價格下降，是觀光採果CP值最高的時段，農會預估可持續到228連假過後，迎來另一波採果熱潮。

大湖地區農會總幹事徐欽志指出，大湖草莓種植約400公頃，加上獅潭、卓蘭等地合計全縣達500公頃，占了全國草莓產量九成，更是地方產業的命脈，春節期間就吸引許多採果人潮，目前二期果陸續開始上市，價格平均也降至每台斤500元左右，但各果園提供採果的環境和草莓品質不同，價格也會不同。

近年來草莓栽種備受病害侵擾，許多農民得不斷補植，甚至沒有植株可用，造成產量減少。徐欽志表示，今年草莓產量相較於去年仍呈現減產，現在草莓栽培主要品種「香水」占了七成，另外還有「美姬」等新品種，已取代往年的「豐香」，豐香雖然口感、風味俱佳，但受病害影響，如今占比不到一成。

徐欽志表示，草莓可以生產5期，最長產季可到母親節，但草莓生長需要低溫、乾燥的環境，最怕的是下雨，產量多少及產期長短還是得「看天吃飯」，由天候來決定。

大湖地區草莓近年改用「高架」栽培的草莓園愈來愈多，採果遊客不必蹲著，輕鬆站立即可摘剪草莓，且有地墊避免踩在果園土地沾染泥土，採果更方便貼心，到大湖採草莓可結合到泰安、大湖等溫泉區，安排一趟豐富的假日旅遊。

苗栗縣大湖鄉及周邊鄉鎮是國內草莓最大產地，也是地方採果觀光的經濟命脈。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大湖鄉及周邊鄉鎮是國內草莓最大產地，也是地方採果觀光的經濟命脈。記者胡蓬生／攝影

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