桃改4號用牛糞稻殼製育苗介質 降成本逾半

響應循環農業，桃園區農改場今天表示，使用牛糞及稻殼開發出葉菜用育苗介質「桃改4號」，不僅可取代原本仰賴進口資材的泥炭土與椰纖且長得更好，成本並降低55%到65%。

農業部桃園區農業改良場發布資訊指出，已運用農業剩餘資材開發出「桃改4號」葉菜用育苗介質，不僅落實循環農業，讓苗株生長狀況更好，成本也大幅降低。

桃園區農改場助理研究員湯雪溶指出，育苗場常使用的葉菜育苗栽培介質多是採用泥炭土及椰纖調製而成，必須仰賴進口，泥炭土並與陸地碳匯有關，使得很多國家逐漸禁止開採，未來取得將更困難、成本也變貴。

對照她使用牛糞及稻殼開發出的葉菜用育苗介質「桃改4號」，她說，使用的是農業剩餘資源，不需跨國運輸，也不會像泥炭土會有產量枯竭問題，更不像椰纖需要大量用水清洗，落實循環農業、節水、減少碳排。

湯雪溶說，使用「桃改4號」育苗長得更好，短期葉菜穴盤苗的株高、葉片數、根長及鮮乾種，都比原本使用進口介質培育出的穴盤苗高，壯苗指數由0.66提升至2.71。

此外，成本也大幅降低，她說，一般商業用育苗栽培介質成本每公斤約新台幣10到13元，「桃改4號」葉菜用育苗介質配方每公斤成本僅約4.5元，成本降低55%到65%。

就使用量來說，她舉例，以桃園區農改場在112年到113年輔導的轄區民間育苗場為例，每年需生產1000萬到1500萬株短期葉菜用穴盤苗，供應轄區400到600公頃農地栽培葉菜使用，約需使用700噸左右的栽培介質。

她補充，「桃改4號」葉菜用育苗介質配方及調製技術已公告進行非專屬技術授權，育苗業者可向她洽詢，聯絡電話03-4768216分機330。