快訊

菲律賓眾議院通過！彈劾副總統薩拉杜特蒂 下任總統人選曝光

案情新突破！三環幫角頭遭槍殺斷掌 第2接應人落網羈押禁見

大S骨灰到家了！王偉忠出力護送 龍巖：喪禮真的不是我們承辦

苗縣草莓溫泉季春節吸客逾51萬人次 初三達最高峰

中央社／ 苗栗縣5日電

春節假期適逢苗栗縣草莓溫泉觀光季，縣警局今天表示，9天連假湧入逾51萬人次、17萬車次，單日最多是1月31日大年初三，警方適時疏導、優化號誌維持交通順暢。

苗栗縣警察局交通隊透過新聞稿指出，114年春節9天連假期間，湧入大湖草莓文化季及泰安溫泉區旅客總計17萬790車次、51萬2370人次，尖峰時段每小時達1546車次。

交通隊分析這9天內，單日以1月31日（大年初三）湧入大湖地區計有2萬5124車次、7萬5372人次最多，研判除旅遊觀光人潮外，也有北返工作崗位車流。

此外，交通隊表示，連假期間，遊客進出大湖及泰安觀光景點的主要道路台72線，尖峰時段分別為中午12時至下午3時，以及返程的下午4時至6時，均動員警力於台72線沿線與客屬大橋交岔路口優化號誌，適時延長秒數，增加左轉彎專用車道等方式疏導，維持交通順暢。

冷氣團接連來襲，目前仍是草莓、溫泉旅遊旺季，苗栗縣警察局局長王森瑒表示，歡迎全國民眾前往苗栗縣觀光旅遊，並將持續要求勤務人員堅守崗位，落實交通疏導，力求交通順暢。

溫泉 苗栗縣 草莓

延伸閱讀

搶打流感疫苗！苗縣各衛生所陸續公告疫苗用罄

花蓮漂流木春節9天燃燒8次 消防局：燒木頭取暖易致災

台東春節人氣景點 伯朗大道奪冠知本溫泉回溫

春節求財運文財殿現人潮逾萬人走平安橋 香油錢千元偽鈔被識破

相關新聞

垃圾掩埋場大火爭議升溫 桃園12里長組自救會抗爭

桃園市環保局會稽掩埋場昨晚大火，濃煙惡臭隨風飄散影響下風處3區26里，周邊鄰里更首當其衝，目前已有里長組成自救會，預告將...

桃園平鎮環南地下道2階封路3月完工 分局長攜咖啡慰問義交

桃園鐵路地下化工程新建平鎮車站工程施工，平鎮區環南路地下道正封閉部分車道施工，多虧交通義警平鎮中隊隊隊員協助交通疏導、降...

開學將屆 經新竹高鐵、竹市高中職的快捷9號試營運上路

為滿足尖峰時段通學、通勤公車搭乘需求，新竹縣政府交通旅遊處今天宣布，2月11日起調整「快捷8號支線(經興隆大橋)」部份站...

桃園過嶺路二段路幅小大車往來多 地方盼改善拓寬

桃園市中壢區過嶺地區位於中壢與新屋、楊梅及觀音的交界地帶，近年發展人口成長高，而過嶺路二段路幅相對小，又多有大車往來，導...

新竹巨城人潮多 汽車違停擋身障電梯遭罵翻

新竹人不是在巨城就是在往巨城的路上！每到假日新竹遠東巨城購物中心總是塞滿逛街人潮，導致違規停車亂象，甚至有缺德民眾直接將...

桃園虎頭山資收場火警 未重蹈前年燒26小時覆轍原因

桃園市環保局虎頭山資源回收暫置場昨晚火警，因位在風景特定區，山下又是密集的住宅區，儘管現場偵測器發揮作用，值班隊員第一時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。