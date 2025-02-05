垃圾掩埋場大火爭議升溫 桃園12里長組自救會抗爭

桃園市環保局會稽掩埋場昨晚大火，濃煙惡臭隨風飄散影響下風處3區26里，周邊鄰里更首當其衝，目前已有里長組成自救會，預告將積極抗爭垃圾與資源回收物進場，但環保局表示，掩埋場現階段有存在必要，會研議調整清運模式，盡量減少堆置情形。

「市府違反承諾在先，里長們是被迫做出這樣的決定。」楊鑫坤表示，掩埋場平均1年半就燒1次，地方反彈已久，市府升格前就承諾掩埋場會封場去化，至今沒有兌現，說會加強防護，火警卻不斷發生，此次狀況重演，也不見環保局或相關局處說明原因，地方難以再相信，所以決定發起封場。

楊鑫坤說，汴洲、會稽、會樂、寶山、大業、大有、大興、三元、春日、忠義、寶民和福元等12里的里長今天下午開會，考量掩埋場火警不斷，影響鄰近社區大樓生活及學校作息甚劇，決議組「會稽掩埋場封場自救會」，力阻垃圾與回收物再進掩埋場，執行時間待討論。

桃園市議員黃瓊慧表示，今年春節，許多里長都是抱著忐忑的心度過，而會稽掩埋場非第一次在春節後發生火警，民眾難免會揣測原因，市府應針對掩埋場成立專案小組，不僅盡快調查火災原因並對外說明，也該重視掩埋場的去留、管理與環保公園草皮底下成堆垃圾等問題。

環保局表示，第一時間有副局長與環境管理處長到現場，局長也透過訊息掌握情況並調派人力分散各處監測空屋品質，而掩埋場也有紅外線偵測儀、消防砲塔、水帶等防災設備，所以才能第一時間發現及通報，並將火勢侷限在鐵皮建築未擴大。

關於地方期待掩埋場封場，環保局坦言有難度。環保局解釋，桃園區距離平鎮區的細分類場車程超過1小時，車輛往返會耽誤收運時間，而桃園區又無其他可轉運調度場所，所以現階段仍有使用需求，不過已在研議調整清運模式與去化策略，盼能大幅降低使用情形。