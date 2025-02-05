桃園市定古蹟排水設施改善完工 結合燈會展5大主題燈

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市定古蹟新屋范姜祖堂受地勢低窪影響，長期來每逢豪大雨造成積水，桃園市文化局擔心積水損害古蹟本體，去年運用客委會及地方配合款經費2324餘萬元，施作改善范姜祖堂周邊排水及總體環境工程，工程去年12月完工。記者翁唯真／攝影
桃園市定古蹟新屋范姜祖堂受地勢低窪影響，長期來每逢豪大雨造成積水，桃園市文化局擔心積水損害古蹟本體，去年運用客委會及地方配合款經費2324餘萬元，施作改善范姜祖堂周邊排水及總體環境工程，工程去年12月完工。記者翁唯真／攝影

桃園市定古蹟新屋范姜祖堂受地勢低窪影響，長期來每逢豪大雨造成積水，桃園市文化局擔心積水損害古蹟本體，去年運用客委會及地方配合款經費2324餘萬元，施作改善范姜祖堂周邊排水及總體環境工程，工程去年12月完工，目前正在驗收中，後續點交給范姜宗親會。

新屋范姜祖堂建於1854年，為具有客家特色的5座老屋，桃園市文化局表示，范姜祖堂因為地勢較低，周邊都是新開發社區，近年每逢強降雨，周邊排水朝祖堂前廣場積水、淹水嚴重，為防止祖堂古蹟本體受損，決定范姜祖堂周邊排水及總體環境改善工程。

文化局啟動相關的改善修復工程，將施作涵管疏浚，把水引導至下水道，總經費2324餘萬元，其中獲客家委員會補助1813萬4389元，占總經費的78％，市府配合款511萬4828元，占比22％，工程將施作涵管將排水系統接到附近大排。

文化局說，工程於去3月11日開工，已於去年12月3日完工，目前正辦理工程驗收作業，另祖堂前景觀廣場也配合提供今年新屋區燈會使用。

新屋區公所說，燈會展區以「光映新屋古厝迎春」為主題，帶來5大燈區亮點。主燈為「拾光之旅」以市定古蹟范姜祖堂結合光雕展現新屋的海客文化與人文風貌，結合科技向伯公許下新年新願望的「稻穗豐年」、另外還有「女媧祈福」、「欣欣向榮」及「燈籠廊道」共5大燈區。

范姜祖堂格局皆為三合院，外圍有磚牆圍繞，整體建築成口字形，祖堂門額上的交趾燒「陶渭流芳」匾額或祖堂的香爐、陶缸皆為珍貴文物，1985年前縣政府指定為縣定古蹟，桃園升格後，2015年變更為市定古蹟，「范姜」姓氏是台灣姓氏中較獨特的雙姓族氏，提起姓「范姜」一族幾乎源自新屋范姜家族，范姜祖堂為范姜家族祭祀信仰與凝聚族人情感的重要祖堂，也是客家建築代表之一，極具保存與再利用價值。

古蹟 文化局 桃園

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