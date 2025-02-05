桃園平鎮環南地下道2階封路3月完工 分局長攜咖啡慰問義交

桃園鐵路地下化工程新建平鎮車站工程施工，平鎮區環南路地下道正封閉部分車道施工，多虧交通義警平鎮中隊隊隊員協助交通疏導、降低塞車，平鎮分局長徐坤隆今天上午攜帶熱咖啡及暖暖包慰問義交辛苦，鐵道局北部工程分局表示，該路口地下道第2 階段封路施工，預計3月底完工，希望民眾遵行避免意外。

桃園鐵路地下化工程正在進行平鎮臨時車站、永久車站站體工程施工，平鎮區環南路地下道自去年8月起，分3階段封閉施工，進行地下軌道箱涵連續壁及平面臨時軌鋪設施工，預計今天10月底前完工。

平鎮環南、中豐路口封閉施工過程，尖峰時段車流量大，常常造成道路壅塞影響交通，幸好義交平鎮中隊員積極協助交通疏導，趁春節後，徐坤隆帶著熱咖啡和暖暖包慰問協助交通指揮的義交隊員加油打氣，值勤義交表達感謝。

徐坤隆表示，環南路二段是平鎮、中壢往來的交通幹道，中豐、環南路路更是區域交通樞紐，尖峰時段車流量大，目前進行環南路與中豐路口交通優化改造計畫工程，周邊交通壅塞情況加劇，多虧義交平鎮中隊積極協助交通疏導，將交通壅塞影響降到最低。