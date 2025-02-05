開學將屆 經新竹高鐵、竹市高中職的快捷9號試營運上路

為滿足尖峰時段通學、通勤公車搭乘需求，新竹縣政府交通旅遊處今天宣布，2月11日起調整「快捷8號支線(經興隆大橋)」部份站點路線及時刻表，竹北往竹東首班提早至6點30分發車；「快捷9號」2月11日起試營運，自竹北市勝利八街發車，行經高鐵站、新竹市多家國立高中職；另外「竹北市跳蛙公車」考量運量長久未提升，且功能已被快捷9號取代，將於2月16日正式停駛。

新竹縣長楊文科表示，上述公車的調整，因應民意反映及實際需求，其中快捷9號為新闢路線，2月11日起試營運，期望能使學生通學更加便利。

交通旅遊處長陳盈州指出，在考量現行大環境公車業者經營不易，並與業者多次協調、現地會勘後而調整。其中快捷8號支線(經興隆大橋)，原已於去年2月16日提早發車並加密班次，此次則將配合停靠竹東高中站，且竹北往竹東方向的時刻表亦將配合調整首班發車時間，原7點發車班次調整至6點30分發車。

快捷9號為新闢路線，業者還在籌備中，陳盈州指出，由於大環境仍是缺駕駛員，因此先以試營運方式上路，滿足尖峰時段的搭乘需求，並在正式營運前培養運量。快捷9號路線從竹北市勝利八街發車，經由高鐵區、行經六家高中、新竹高工、新竹女中、新竹高商、新竹高中等學校。

試營運期間勝利八街發車時間為6點、6點30分、15點30分、16點，新竹高商則是7點、7點40分、16點30分、17點。行經站點包含自強北路勝利八街口、六家高中、交叉口、十興、上十興、世興棒球場、高鐵新竹站、哈洛德(文興路)、文興嘉豐南路口、文興嘉興路口、水利大樓、縣立總圖書館、縣體育場、泉州厝、新竹縣政府、家樂福、深耕公園、中醫大、大河戀、經國路口、前溪、台肥五廠、新竹高工、新竹女中、新竹火車站、新竹高中、新竹高商。

此外，考量竹北市跳蛙公車運量長久未有提升，且快捷九號已取代竹北市跳蛙公車功能，陳盈州也指出，將於2月16日正式停駛竹北市跳蛙公車，縣府交旅處已於1月13日公告，也將隨車告知乘客停駛訊息。