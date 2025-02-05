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桃園過嶺路二段路幅小大車往來多 地方盼改善拓寬
桃園市中壢區過嶺地區位於中壢與新屋、楊梅及觀音的交界地帶，近年發展人口成長高，而過嶺路二段路幅相對小，又多有大車往來，導致無法讓2輛大車一同會車，有民代建議將該路段周圍路段水溝加蓋增加路幅空間。中壢區公所回應，尚在評估中，待確認再依相關規定提送農田水利署申請。
市議員彭俊豪表示，過嶺路二段周圍更有不少的工廠，各型的車輛來來往往，該路段雖然是小路，不過是許多大車往來觀音的聯絡道路，但路幅卻不足以讓2台大型車輛同時會車導致交通堵塞，希望加寬增加行車安全。
彭俊豪說，先前邀集中壢公所一同會勘，實地發現該路段周邊有水溝，因水溝加蓋需經過農水署同意，農水署石門管理處原則上並不反對，但須由中壢公所提交相關資料。目前希望先將水溝加蓋增加用路人行車安全，長期目標希望能拓寬過嶺路二段，解決根本問題。
中壢公所表示，現況路幅寬度大概5公尺左右，尚需評估加蓋長度，預計加蓋長度大概接近50公尺，而該處也涉及鄰近及土地同意書，待確認再依相關規定提送農水署申請。
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