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新竹巨城人潮多 汽車違停擋身障電梯遭罵翻

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
有網友在臉書社團「新竹爆料公社」貼文指出，有民眾為了圖自身方便，找不到停車位，竟直接將汽車停在身障者可使用的電梯門口，讓網友砲轟是「新竹三寶、自私自利、不要臉天下無敵。」記者王駿杰／翻攝自臉書社團新竹爆料公社
有網友在臉書社團「新竹爆料公社」貼文指出，有民眾為了圖自身方便，找不到停車位，竟直接將汽車停在身障者可使用的電梯門口，讓網友砲轟是「新竹三寶、自私自利、不要臉天下無敵。」記者王駿杰／翻攝自臉書社團新竹爆料公社

新竹人不是在巨城就是在往巨城的路上！每到假日新竹遠東巨城購物中心總是塞滿逛街人潮，導致違規停車亂象，甚至有缺德民眾直接將汽車擋在身障電梯門前，阻礙出入，遭一票網友留言撻伐；對此，巨城指出，已公告針對亂停汽、機車會上鎖，必要時會通報轄內派出所協助通知車主移車。

巨城購物中心則指出，雖然業者沒有公權力，但針對嚴重占用車道、人行道或消防通道的機車，會請停管人員上鎖並留下聯絡方式，等民眾牽車時再聯繫協助開鎖，過程不會要求付開鎖費，且賣場也設有跑馬燈公告提醒民眾，汽車不按規定停車則會在擋風玻璃放上提醒公告，希望民眾盡量將車停放在車格。至於違規占用孕婦及育兒車位時，民眾可直接向警察機關檢舉，警方會依道路交通管理處罰條例開罰。

新竹遠東巨城購物中心每逢假日就塞滿逛街人潮，不僅外頭大塞車，就算進到巨城，也不好找車位，導致違規停車亂象；有網友在臉書社團「新竹爆料公社」貼文指出，有民眾為了圖自身方便，找不到停車位，竟直接將汽車停在身障者可使用的電梯門口，讓網友砲轟是「新竹三寶、自私自利、不要臉天下無敵。」

不少網友也在該文下方留言「可能他也是領殘障手冊的吧」、「急著逛街 腦子忘記帶出門」、「腦殘也是一種殘，他很明確的展現出來了」、「輪椅如何進出？」

巨城 新竹

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