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桃園虎頭山資收場火警 未重蹈前年燒26小時覆轍原因
桃園市環保局虎頭山資源回收暫置場昨晚火警，因位在風景特定區，山下又是密集的住宅區，儘管現場偵測器發揮作用，值班隊員第一時間通報消防局，火勢今天凌晨撲滅，但嗆味濃煙襲向市區仍引發民怨。
環保局昨晚至今天中午同步以模式模擬空汙影響範圍，並透過市府內部機制，通報桃園、龜山與蘆竹區公所。此外，稽查人員持續在上、下風處進行空氣品質監控。消防局凌晨1點撲滅火勢後，凌晨2時58分位在下風處約2公里的南昌森林運動公園停車場，空氣監測數據測得0.164ppm（百萬分之一）總揮發性有機物濃度，數值未超標。
環保局說明，因春節前協助民眾處理的資源回收物，較平常成長2倍，為避免資源回收車往返資源回收細分類場（在平鎮）頻率增加，造成民眾等候時間過長，資源回收車會將第一趟收運的資收物暫置於該場內，安排春節年後陸續轉運至細分類場。昨晚發生火災原因，不排除資源回收物中夾雜鋰電池等易燃物，實際原因仍有待火災調查結果。
環保局指出，回收場發生過火警燃悶燒26小時的情形，後來檢討，把回收場劃分為4個暫置場域，並做防火區隔，昨晚的火警是第一場域，也是剛載回的資收物件。
環保局近兩年投入超過8千萬元，提升掩埋場消防及監控設備，包括增設地下水井，修沼氣管系統，裝置消防砲塔及水袋、紅外線熱顯像監控系統、CCTV（閉路電視監控系統），並購置手持式紅外線熱顯像儀，做好場區預防監控，並要求現場作業人員以每小時以手持式熱感應儀器巡查掩埋場是否有異常高溫狀況。
另外，資收木工廠也設有紅外線熱顯像監控裝置與滅火器等消防設備，昨晚的火警因現場人員及時發現，第一時間通報消防局，且因劃分4個暫存區發揮防燈功效，火警侷限於室內作業區，災害未擴大，消防局2小時內控制火勢，6小時內撲滅。
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